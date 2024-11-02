В Костанайской области появится новый алюминиевый завод

В 2026 году планируют запустить завод по производству высококачественных прутков и профилей из алюминиевых сплавов под брендом ALUMCRAFT, сообщает Zakon.kz.

Костанайская область продолжает привлекать внимание инвесторов благодаря своим значительным возможностям и динамично развивающейся инфраструктуре. Недавняя инициатива, связанная со строительством, является ярким примером этого.

Меморандум с такой инициативой был подписан сегодня во время Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям – 2024, прошедшем в Астана между акимом области Кумаром Аксакаловым и китайским партнером Ин Синцьеном.

Фото: ALUMCRAFT

Завода мощностью 29 тыс. тонн алюминиевых прутков и профилей в год. Партнером проекта выступает Conglin Aluminium Technology (Shandong) Co., Ltd., ведущий производитель алюминиевых изделий в Китае. Ожидается что завод внесет значительный вклад в развитие экономики региона благодаря дополнительным поступлениям в бюджет и возможностям экспорта продукции.

Важным фактором, способствующим инвестиционной привлекательности региона, является реализация проектов по внедрению возобновляемых источников энергии и строительству газопровода из Актюбинской области.

Фото: ALUMCRAFT

Эти инфраструктурные проекты обеспечат надежные энергетические потоки, что, в свою очередь, создаст благоприятные условия для развития новых производств и привлечения инвестиций.

Костанайская область становится центром притяжения для инвесторов, стремящихся развивать новые виды продукции и внедрять передовые технологии.