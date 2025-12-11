#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.39
603.09
6.68
События

Канат Бозумбаев проверил строительство социальных и культурных объектов в области Абай

вице-премьер Канат Бозумбаев, правительство, Семей, область Абай, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 12:55 Фото: пресс-служба акима города Семей
11 декабря 2025 года вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание по реализации республиканской акции "Абайға құрмет", сообщает Zakon.kz.

Она была запущена по инициативе главы государства и приурочена к 180-летию Абая Кунанбаева. В рамках акции все регионы страны и города республиканского значения подарят области Абай по одному социальному, культурному объекту.

На совещании обсудили вопросы внесения изменений в Генеральный план города Семей, создания специальной экономической зоны (СЭЗ). В состав СЭЗ войдут: новый административно-деловой центр площадью 1,2 тыс. га, современные жилые комплексы, более 40 административных, коммерческих и социальных объектов.

Обсуждены задачи по строительству в Семее новой инженерной инфраструктуры, котельной, тепловых сетей, сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

На сегодняшний день акимат области Абай ведет активную работу с регионами. Одними из первых, кто поддержал акцию "Абайға құрмет" стали жители Мангистауской области, приступив к строительству Дома дружбы.

В свою очередь Туркестанская область планирует построить выставочный центр, Кызылординская область – здание "Анаға тағзым", Атырауская область – здание "Абай әлемі", Шымкент подарит Центр творчества, Северо-Казахстанская область – площадь Государственных символов, Восточно-Казахстанская область займется благоустройством набережной Иртыша, Актюбинская область возведет Дворец единоборств, а Павлодарская область – Центр настольного тенниса. Столица подарит школу "Келешек", Алматы – медиацентр, Карагандинская область – ботанический сад, Западно-Казахстанская область – линейный парк, а Костанайская область построит Центр духовности.

Остальным регионам Канат Бозумбаев поручил ускорить работы по определению и реализации проектов.

Уверен, что благодаря скоординированной работе мы успешно завершим все проекты в едином архитектурном стиле и создадим инфраструктуру, достойную имени Абая и важную для будущего региона. Канат Бозумбаев

Для эффективной и своевременной реализации поставленных задач вице-премьер дал ряд поручений Министерствам промышленности и строительства, финансов, национальной экономики и акимам регионов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
О чем договорились президенты Казахстана и Ирана
12:55, Сегодня
О чем договорились президенты Казахстана и Ирана
Паводки в ЗКО: Канат Бозумбаев поручил "без волокиты" начать строительство домов
20:35, 20 мая 2024
Паводки в ЗКО: Канат Бозумбаев поручил "без волокиты" начать строительство домов
Канат Бозумбаев встретился с пострадавшими от наводнения в Костанайской области
18:47, 02 апреля 2024
Канат Бозумбаев встретился с пострадавшими от наводнения в Костанайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: