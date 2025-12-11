Канат Бозумбаев проверил строительство социальных и культурных объектов в области Абай

11 декабря 2025 года вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание по реализации республиканской акции "Абайға құрмет", сообщает Zakon.kz.

Она была запущена по инициативе главы государства и приурочена к 180-летию Абая Кунанбаева. В рамках акции все регионы страны и города республиканского значения подарят области Абай по одному социальному, культурному объекту.

На совещании обсудили вопросы внесения изменений в Генеральный план города Семей, создания специальной экономической зоны (СЭЗ). В состав СЭЗ войдут: новый административно-деловой центр площадью 1,2 тыс. га, современные жилые комплексы, более 40 административных, коммерческих и социальных объектов.

Обсуждены задачи по строительству в Семее новой инженерной инфраструктуры, котельной, тепловых сетей, сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

На сегодняшний день акимат области Абай ведет активную работу с регионами. Одними из первых, кто поддержал акцию "Абайға құрмет" стали жители Мангистауской области, приступив к строительству Дома дружбы.

В свою очередь Туркестанская область планирует построить выставочный центр, Кызылординская область – здание "Анаға тағзым", Атырауская область – здание "Абай әлемі", Шымкент подарит Центр творчества, Северо-Казахстанская область – площадь Государственных символов, Восточно-Казахстанская область займется благоустройством набережной Иртыша, Актюбинская область возведет Дворец единоборств, а Павлодарская область – Центр настольного тенниса. Столица подарит школу "Келешек", Алматы – медиацентр, Карагандинская область – ботанический сад, Западно-Казахстанская область – линейный парк, а Костанайская область построит Центр духовности.

Остальным регионам Канат Бозумбаев поручил ускорить работы по определению и реализации проектов.

Уверен, что благодаря скоординированной работе мы успешно завершим все проекты в едином архитектурном стиле и создадим инфраструктуру, достойную имени Абая и важную для будущего региона. Канат Бозумбаев

Для эффективной и своевременной реализации поставленных задач вице-премьер дал ряд поручений Министерствам промышленности и строительства, финансов, национальной экономики и акимам регионов.