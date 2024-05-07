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"Иртыш – река дружбы": в области Абай проходит неделя "Мөлдір бұлақ"

уборка, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:46 Фото: акимат Абайской области
Неделя "Мөлдір бұлақ" республиканской акции "Таза Қазақстан", которая проходит по инициативе главы государства в поселке Шульбинск района Жаңасемей области Абай, началась с акции "Иртыш – река дружбы", сообщает Zakon.kz.

С участием руководства района, жителей поселка, неправительственных организаций, национальных центров, молодежи, выпускников школ, сотрудников учреждений, интеллигенции был проведен субботник по улицам поселка и набережной реки Иртыш.

уборка, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:46

Фото: акимат Абайской области

Член Совета аксакалов поселка Шульбинск Бейсен Лепсибаев поблагодарил собравшихся и сказал, что инициатива на благо страны не должна стать разовой акцией.


уборка, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:46

Фото: акимат Абайской области


"Цель проведения акции "Таза Қазақстан" – формирование бережного отношения к природе, регулярное проведение благоустройства населенных пунктов, озеленения. Это олицетворение наших национальных ценностей. Пусть дружба и взаимопонимание нашего народа под единым шаныраком продолжатся и мир в нашей стране всегда будет крепким, пусть всегда будет сплоченность, единство", – сказал ветеран труда.


посадка саженцев, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:46

Фото: акимат Абайской области

В этот день участники акции высадили более 200 саженцев деревьев, очистили центральные улицы и организовали экологическую уборку набережной реки Иртыш. Активное участие в акции приняли более 300 человек. С помощью спецтехники вывезено около 5 тонн мусора.

уборка, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:46

Фото: акимат Абайской области

"Неделя "Мөлдір бұлақ" проходит в нашем районе. Эта неделя – часть акции "Таза Қазақстан", и все мы решили тоже принять в ней участие. Мы работаем не только на уборке улиц и территорий, но и помогаем пожилым, подаем пример молодежи", – сказала член Молодежного совета Айнур Сатыбалдинова.

Инициативу, предложенную главой государства, молодежь района Жаңасемей адресовала молодежи Бородулихинского района и призвала бережно относиться к природе.

Всего в области имеется 1068 водотоков и рек, 55 озер, а также 95 гидротехнических сооружений.

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