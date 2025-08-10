#АЭС в Казахстане
Общество

В Алматы более 5000 человек спели песни Абая и возложили цветы к его памятнику

День Абая, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 13:00 Фото: акимат Алматы
Сегодня, 10 августа, в Алматы прошла торжественная церемония, посвященная 180-летию со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбайулы, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие на площади Абая стало центральным событием праздничной программы и собрало более 5000 участников.

Фото: акимат Алматы

В церемонии приняли участие аким города Дархан Сатыбалды, депутаты маслихата, члены Общественного совета, представители интеллигенции, творческих и культурных организаций, а также молодежи. Присутствующие возложили цветы к памятнику великого мыслителя, почтив его память. К подножию монумента легли сотни роз.

Фото: акимат Алматы

Жители и гости города исполнили легендарные произведения Абая – "Желсіз түнде жарық ай" и "Көзімнің қарасы" в сопровождении оркестра "Отырар сазы", Государственной хоровой капеллы имени Байкадамова и студенческого хора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Отметим, что в Алматы в честь юбилея Абая будет организовано более 100 мероприятий: театральные постановки, поэтические вечера, литературные часы, выставки, концерты, встречи с молодежью, а также спортивные, благотворительные и просветительские акции, которые проходят во всех районах города.

Андрей Дюсупов
