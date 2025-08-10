В Алматы более 5000 человек спели песни Абая и возложили цветы к его памятнику
Мероприятие на площади Абая стало центральным событием праздничной программы и собрало более 5000 участников.
Фото: акимат Алматы
В церемонии приняли участие аким города Дархан Сатыбалды, депутаты маслихата, члены Общественного совета, представители интеллигенции, творческих и культурных организаций, а также молодежи. Присутствующие возложили цветы к памятнику великого мыслителя, почтив его память. К подножию монумента легли сотни роз.
Фото: акимат Алматы
Жители и гости города исполнили легендарные произведения Абая – "Желсіз түнде жарық ай" и "Көзімнің қарасы" в сопровождении оркестра "Отырар сазы", Государственной хоровой капеллы имени Байкадамова и студенческого хора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.
Фото: акимат Алматы
Фото: акимат Алматы
Отметим, что в Алматы в честь юбилея Абая будет организовано более 100 мероприятий: театральные постановки, поэтические вечера, литературные часы, выставки, концерты, встречи с молодежью, а также спортивные, благотворительные и просветительские акции, которые проходят во всех районах города.