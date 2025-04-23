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Общество

Абая Кунанбайулы "оживили" при помощи 53 тысяч пикселей

Абая Кунанбайулы "оживили" при помощи 53 тысяч пикселей, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 14:50 Фото: Telegram/astana_newss
В честь 180-летия со дня рождения великого поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбайулы на колесе обозрения в Астане появилось его изображение, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с самого большого колеса обозрения страны сегодня, 23 апреля 2025 года, в своем Telegram-канале поделился столичный акимат.

Фото: Telegram/astana_newss

"Портрет, созданный с помощью LED-подсветки, охватывает диагональ в 65 м и состоит из 53 тыс. пикселей. Благодаря своей масштабности он заметен с разных точек города – со стороны проспектов Сарыарка и Туран, а также шоссе Коргалжын".Пресс-служба акимата Астаны

Отмечается, что инсталляцию планируют дополнить цитатами поэта, которые также будут транслироваться на колесе обозрения.

В августе 2024 года, в преддверии дня рождения Абая Кунанбайулы, в Бюро нацстатистики рассказали, сколько людей в Казахстане названы именем народного просветителя. О том, как Астана отпраздновала День Абая в 2024 году, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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