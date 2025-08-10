Огромный портрет Абая из кубиков Рубика собрали в Астане

10 августа в Астане из трех тыс. кубиков Рубика собрали гигантский портрет Абая Кунанбаева, сообщает Zakon.kz.

Уникальную арт-инсталляцию посвятили 180-летию великого мыслителя Абая Кунанбайулы, передает пресс-служба столичного акимата.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Портрет высотой три метра и шириной два метра спидкуберские команды собрали всего за пять часов. Со слов инициатора проекта Алихана Ертурсынова, кубик Рубика стал произведением искусства, объединяющим логику и креатив.

"Таким образом мы хотели донести национальную самобытность современными методами", – отметил Алихан.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Организаторы уверены, что этот проект стал новым импульсом в популяризации наследия Абая.

Также в столичной школе №101 в честь 180-летия Абая Кунанбаева около пяти тыс. детей вместе исполнили стихотворение великого поэта "Желсіз түнде жарық ай".