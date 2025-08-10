#АЭС в Казахстане
Общество

5000 школьников исполнили стихотворение Абая

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 12:37 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В столичной школе №101 в честь 180-летия Абая Кунанбаева около 5000 детей вместе исполнили стихотворение великого поэта "Желсіз түнде жарық ай" ("Ясная луна в безветренную ночь"), передает корреспондент Zakon.kz.

Утром 10 августа возле школы №101 было очень оживленно. Сюда пришли сотни ребят в одинаковых белых футболках с портретом Абая.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Они выстроились вдоль фасада школы, перешептывались и улыбались в ожидании начала. Через несколько минут к ним присоединились остальные – всего на территории учебного заведения собралось около пяти тысяч детей. 

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По команде площадка наполнилась мелодичным звучанием: все вместе они исполнили "Желсіз түнде жарық ай". Голоса разного тембра слились в единый поток, а строки стихотворения, написанного больше века назад, будто ожили в теплом августовском воздухе.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Зрители – родители, учителя и случайные прохожие – снимали происходящее на телефоны, но многие просто стояли, слушали. Это был момент, когда культура и история страны оживали прямо во дворе обычной школы. Так поэтические строки стали мостом между поколениями, напоминая о главной цели этой встречи – поздравить казахстанцев с юбилеем Абая Кунанбаева и подарить новое дыхание его великому творческому наследию. 

10 августа в Казахстане отмечают День Абая, утвержденный президентом страны в 2020 году. Ровно 180 лет назад на свет появился великий сын казахской степи, проложивший культурный мост между странами и народами.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
