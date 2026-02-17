От исторических личностей до города яблок: алматинец создает картины из кубика Рубика

Каждый из нас хоть раз ломал голову, пытаясь разгадать, как собрать кубик Рубика, и эта головоломка заводила в тупик даже гениев. А вот алматинца Жениса Айтжанова популярная игра вдохновила на создание целых картин. Zakon.kz узнал, в чем секрет цветного механизма.

35-летний иллюзионист Женис Айтжанов из Алматы славится не только своими фантастическими фокусами, но и яркими картинами, собранные из кубика Рубика.

"В 13 лет я сломал ногу и лежал в больнице. Одноклассник принес кубик Рубика. На тот момент я не понимал его. Сначала научился собирать одну сторону, потом две, далее три. Но не разбирался в логике сборки, просто крутил во все стороны. Однажды в поезде мне показали, как собирать его за несколько минут". Женис Айтжанов

В 2015 году к фокуснику на свадьбу приехал наставник из США и подарил ему профессиональный кубик Рубика, с которым можно было проделывать разные трюки.

"Как раз коллега тоже из США придумал фокусы с кубиком Рубика, я изучил их и увлекся. Включил в свою программу, это были интерактивные иллюзии со зрителем. Скорость у меня довольно хорошая, среднее время сборки занимает около 25 секунд. Мой личный рекорд – 15,5 секунды. Но это из тысячи попыток всего несколько раз так удавалось". Женис Айтжанов

Однако это не показательный результат для спидкубинга. В спорте по быстрой сборке кубика Рубика буквально недавно девятилетний Теодор Зайдер из Польши официально установил новый мировой рекорд, собрав головоломку всего за 2,766 секунды.

"Ребенок сделал невозможное. Мы даже не представляем, когда рекорд может возобновиться. Сейчас активно продвигаем этот вид спорта у нас в стране. Я являюсь амбассадором Казахстанской федерации спидкубинга. В алматинском бывшем Доме школьников №3 работает центр "Самгау". В нем мы проводим бесплатные кружки для детей, обучаем их фокусам и кубику Рубика". Женис Айтжанов

Тем не менее казахстанец сумел покорить мир и в пятый раз попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Если ранее он удивлял своими трюками, то в этот раз отличился с кубиком Рубика.

"Три года назад с командой единомышленников в день рождения любимого родного города презентовал мозаичное панно, созданное из 5 040 кубиков Рубика. Яркая композиция посвящена Алматы, на ней изображены культовые достопримечательности южной столицы. Творчество принесло мировую славу, достижение официально зарегистрировали специально приглашенные представители Книги рекордов Гиннесса". Женис Айтжанов

В настоящее время произведения Жениса Айтжанова – в основном одного размера из 609 кубиков. Для быстрой сборки кубика Рубика мастер советует знать алгоритмы, а также иметь ловкость рук.

"Самое сложное для меня было смастерить панно для творчества. Оно из дерева, плюс из ткани, которым обшивают автомобиль. Еще есть металлические части для удобного передвижения и использования. Сейчас у меня около 1000 кубиков. Хотя на одну картину использую 609. Столько математически рассчитано по размеру рамки. Остальные – запасные, потому что иногда детали ломаются или теряются". Женис Айтжанов

Творчество молодой человек посвящает разным темам, но излюбленная из них – портреты.

"Портреты начал сразу. Первая была картинка Супер Марио из шести кубиков. Постепенно усложнил образы. Охватил разные сферы и создал образы Касым-Жомарта Токаева, Мухтара Ауэзова, Абая Кунанбаева, Альберта Энштейна, Криштиану Роналдо. Последняя из них про Узбекали Жанибека стала вирусной – он был министром культуры, один из политических деятелей, который участвовал в возвращении празднования Наурыза". Женис Айтжанов

Отвечая на вопрос, как создаются картины из кубика Рубика, автор пытается объяснить, что это просто, хотя на деле это очень трудоемкий процесс, требующий внимательности, усидчивости и математических знаний. В своих трудах он использует всего шесть цветов. На подготовку и сбор требуется минимум 10 часов, а в среднем – два дня.

"Для начала выбирается картинка, далее она фильтруется. Главное – привести в порядок соотношение цвета и тени. Потом проводится через специальную программу, которая дает пиксельную вариацию. Если изображение не четкое, мы дорисовываем его вручную или через приложение, то есть каждый пиксель отрабатываем. Проще собирать графическое изображение, поскольку там просто набор цветов. А с человеческим портретом – посложнее, там важен каждый просчет и шаг. Как правило, шесть цветов кубика используем. Но наши зарубежные коллеги семь цветов используют. В части кубиков стикеры убирают, и у них получается дополнительный черный цвет. Но по правилам Книги рекордов Гиннесса такое недопустимо. И я был одним из тех, кто повлиял на изменение правил касательно установления мирового рекорда. Раньше, если в кубике Рубике был определенный размер, то сейчас это неважно". Женис Айтжанов

Команда Жениса Айтжанова довольно часто заявляет о себе. Не так давно они креативно оформили кубиками Рубика станции метро.

"Мы делали проект с ребятами из нашей федерации. На каждой станции метро из кубиков собирали тематическое изображение. Допустим, на Жибек жолы смастерили верблюда, на Алатау – горы, на Москве – герб Москвы. Это не просто оформление и контент, а большая просветительская работа. Люди начинают интересоваться сначала работой, а потом ее сутью, изучают героев". Женис Айтжанов

Фокусник с единомышленниками задумал новый проект: оформить мозаиками из кубиков Рубика памятники Алматы.

"У нас в городе очень много памятников, и все они нуждаются во внимании. Мы хотим вернуть славу выдающимся личностям. Например, Махатме Ганди. Почему бы не собрать его портрет, рассказать историю, что индийского политика связывает с нами. Но для этого нам нужна поддержка и финансы". Женис Айтжанов

В настоящее время Женис Айтжанов находится в Великобритании, он единственный представляет Казахстан во Всемирной конвенции иллюзионистов. На мероприятии соотечественник намерен продемонстрировать свои фокусы, в числе которых трюки с кубиком Рубика.

Фокусник отмечает, что любая работа с руками и памятью помогает создать новые нейроны в голове, для того чтобы у человека развивались легкая обучаемость, моторика рук, память и мышление.