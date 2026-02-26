#Референдум-2026
Общество

Как будет проходить ЕНТ в 2026 году в Казахстане

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 15:44 Фото: Национальный центр тестирования
Заместитель директора Национального центра тестирования Наужан Дидарбекова на брифинге в РСК Астаны сообщила, что в 2026 году основной формат ЕНТ сохранен и тестирование будет проводиться пять раз в год, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, в 2026 году система тестирования сохраняет привычный формат проведения. При этом усиливаются цифровая поддержка абитуриентов и меры обеспечения академической честности.

"ЕНТ проводится пять раз в год. Январское, мартовское и августовское тестирования предназначены для поступления на платной основе. Основное ЕНТ, которое проходит с мая по июль, можно сдавать дважды – абитуриент вправе выбрать один из сертификатов для участия в конкурсе на образовательные гранты либо для поступления на платное обучение", – рассказала Дидарбекова.

Она отметила, что cтруктура ЕНТ в 2026 году также сохранена.

"Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий составляет 120. 20 – по истории Казахстана, по 10 – по грамотности чтения и математической грамотности, а также по 40 заданий по каждому профильному предмету. Максимальный результат – 140 баллов. Пороговые баллы также остались прежними: для направлений "Право" и "Педагогические науки" – не менее 75 баллов, для медицинских специальностей – от 70 баллов, для сельского хозяйства и ветеринарии – от 50 баллов. Для национальных вузов установлен минимальный порог 65 баллов, для остальных – 50 баллов", – дополнила спикер.

С ее слов, прием заявлений на мартовское тестирование проходил с 15 по 25 февраля, а сам экзамен состоится с 1 марта по 6 апреля. В Астане участие планируют около 17 тысяч абитуриентов, по стране – более 182 тысяч. Она также рассказала, что при регистрации участники самостоятельно выбирают место, дату и время сдачи тестирования.

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов 4 февраля 2026 года заявил о неравенстве условий для поступления в вузы среди выпускников школ. Он призвал улучшить подготовку школьников к ЕНТ.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
