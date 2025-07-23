Второй шанс для поступления в вуз: названы сроки августовского ЕНТ-2025

Казахстанским абитуриентам, которые не смогли набрать пороговый балл при сдаче основного единого национального тестирования (ЕНТ), сообщили хорошую новость. У них появился второй шанс поступить в высшее учебное заведение, но на платной основе, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 июля 2025 года, проинформировали в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК:

"25 июля стартует прием заявлений для участия в августовском ЕНТ и продлится до 5 августа. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz. Само тестирование пройдет в период с 10 по 14 августа. Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе".

Отмечается, что при подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения ЕНТ. Стоимость тестирования – 5640 тенге.

"Абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании". Пресс-служба МНВО РК

Также сообщается, что в августовском ЕНТ могут принять участие:

выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет,

кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК),

выпускники организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом,

студенты, желающие перевестись из творческих специальностей на другие,

студенты, желающие перевестись из других специальностей на педагогические направления,

условно зачисленные в вуз студенты.

"Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляется приемными комиссиями вузов", – отметили в пресс-службе МНВО РК.

Ранее казахстанцам, поступающим в магистратуру, предоставили календарь поступления на 2025-2026 учебный год.