Второй шанс для поступления в вуз: названы сроки августовского ЕНТ-2025
Фото: Национальный центр тестирования
Казахстанским абитуриентам, которые не смогли набрать пороговый балл при сдаче основного единого национального тестирования (ЕНТ), сообщили хорошую новость. У них появился второй шанс поступить в высшее учебное заведение, но на платной основе, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 23 июля 2025 года, проинформировали в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК:
"25 июля стартует прием заявлений для участия в августовском ЕНТ и продлится до 5 августа. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz. Само тестирование пройдет в период с 10 по 14 августа. Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе".
Отмечается, что при подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения ЕНТ. Стоимость тестирования – 5640 тенге.
"Абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании".Пресс-служба МНВО РК
Также сообщается, что в августовском ЕНТ могут принять участие:
- выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет,
- кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК),
- выпускники организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом,
- студенты, желающие перевестись из творческих специальностей на другие,
- студенты, желающие перевестись из других специальностей на педагогические направления,
- условно зачисленные в вуз студенты.
"Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляется приемными комиссиями вузов", – отметили в пресс-службе МНВО РК.
Ранее казахстанцам, поступающим в магистратуру, предоставили календарь поступления на 2025-2026 учебный год.
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