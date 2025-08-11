#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Общество

В Туркестане в честь 180-летия Абая жителям раздавали роман "Путь Абая"

Раздача книг молодежи, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 11:22 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В этом году исполняется 180 лет со дня рождения великого казахского мыслителя и поэта Абая Кунанбайулы. В честь этой знаменательной даты и Дня молодежи у памятника Абаю в Туркестане прошла выездная книжная выставка о жизни и творчестве великого мыслителя.

Аким области Нуралхан Кушеров встретился с молодыми активистами региона и вручил им книгу Мухтара Ауэзова "Путь Абая".

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелович отметил, что в каждом доме должны быть книга Абая и роман Мухтара Ауэзова "Путь Абая". Поэтому мы решили вручить гостям, молодежи четырехтомный роман "Путь Абая". Каждый раз, когда мы читаем это произведение, мы знакомимся с нашей историей. Думаю, для молодежи роман о жизни Абая будет очень интересен", – сказал Нуралхан Кушеров.

Молодые активисты выразили признательность главе региона за такой душевный подарок.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Отметим, к 180-летию Абая в регионе выпустили 180 серий книг, которые роздали молодежи и жителям.

На книжной выставке в этот день были представлены интересные произведения из жизни и творчества казахского мыслителя. Большой интерес вызвал настенный ковер с изображением Абая. Этот подарок был подарен библиотеке компанией "Бал текстиль".

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Туркестанская молодежь выразила приверженность духовному наследию Абая.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Казахстане похолодает и пройдут дожди
Общество
10:19, Сегодня
В Казахстане похолодает и пройдут дожди
Синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и еще двух городов
Общество
10:00, Сегодня
Синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и еще двух городов
Более 10 млрд тенге из спецфонда получит область Абай
Общество
09:13, Сегодня
Более 10 млрд тенге из спецфонда получит область Абай
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: