В Туркестане в честь 180-летия Абая жителям раздавали роман "Путь Абая"
Аким области Нуралхан Кушеров встретился с молодыми активистами региона и вручил им книгу Мухтара Ауэзова "Путь Абая".
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
"Глава государства Касым-Жомарт Кемелович отметил, что в каждом доме должны быть книга Абая и роман Мухтара Ауэзова "Путь Абая". Поэтому мы решили вручить гостям, молодежи четырехтомный роман "Путь Абая". Каждый раз, когда мы читаем это произведение, мы знакомимся с нашей историей. Думаю, для молодежи роман о жизни Абая будет очень интересен", – сказал Нуралхан Кушеров.
Молодые активисты выразили признательность главе региона за такой душевный подарок.
Отметим, к 180-летию Абая в регионе выпустили 180 серий книг, которые роздали молодежи и жителям.
На книжной выставке в этот день были представлены интересные произведения из жизни и творчества казахского мыслителя. Большой интерес вызвал настенный ковер с изображением Абая. Этот подарок был подарен библиотеке компанией "Бал текстиль".
Туркестанская молодежь выразила приверженность духовному наследию Абая.
