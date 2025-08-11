В Туркестане в честь 180-летия Абая жителям раздавали роман "Путь Абая"

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В этом году исполняется 180 лет со дня рождения великого казахского мыслителя и поэта Абая Кунанбайулы. В честь этой знаменательной даты и Дня молодежи у памятника Абаю в Туркестане прошла выездная книжная выставка о жизни и творчестве великого мыслителя.

Аким области Нуралхан Кушеров встретился с молодыми активистами региона и вручил им книгу Мухтара Ауэзова "Путь Абая". Фото: пресс-служба акима Туркестанской области "Глава государства Касым-Жомарт Кемелович отметил, что в каждом доме должны быть книга Абая и роман Мухтара Ауэзова "Путь Абая". Поэтому мы решили вручить гостям, молодежи четырехтомный роман "Путь Абая". Каждый раз, когда мы читаем это произведение, мы знакомимся с нашей историей. Думаю, для молодежи роман о жизни Абая будет очень интересен", – сказал Нуралхан Кушеров. Молодые активисты выразили признательность главе региона за такой душевный подарок. Фото: пресс-служба акима Туркестанской области Отметим, к 180-летию Абая в регионе выпустили 180 серий книг, которые роздали молодежи и жителям. На книжной выставке в этот день были представлены интересные произведения из жизни и творчества казахского мыслителя. Большой интерес вызвал настенный ковер с изображением Абая. Этот подарок был подарен библиотеке компанией "Бал текстиль". Фото: пресс-служба акима Туркестанской области Туркестанская молодежь выразила приверженность духовному наследию Абая. Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

