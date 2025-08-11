#АЭС в Казахстане
Общество

Празднование 180-летия Абая завершилось в области Абай

180-летие Абая, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 15:33 Фото: акимат области Абай
В области Абай декада юбилейных мероприятий, посвященных 180-летию великого поэта, завершилась на его родине — в Абайском районе.

В Карауылтобе прошли соревнования по нескольким видам национального спорта. В рамках фестиваля Жеті қазына состоялись заезды рысаков, а также скачки топ бәйге (16 км) и аламан бәйге (25 км). В қазақ күресі определились победители в категориях Түйе палуан (свыше 90 кг) и Өгіз палуан (до 74 кг). Победителям и призерам спонсоры области вручили в общей сложности 90 лошадей и 10 автомобилей.

Особо стоит отметить, что в честь любимой игры Абая — тогызкумалак, а также в 180-километровом ультрамарафоне впервые в стране главным призом стал автомобиль. Победителем марафона "Семей – Карауыл" с результатом 19 часов 9 минут стал Баубек Ильясов (Западно-Казахстанская область). В тогызкумалаге первое место занял Галымжан Темирбаев (Шымкент).

Фото: акимат области Абай

В Түйе палуан не было равных Нурдаулету Жарылгапову (Мангистауская область), в Өгіз палуан — Жигеру Еркинулы (Алматинская область). В топ бәйге победу одержал представитель Алматинской области, в аламан бәйге — всадник из Павлодара, а в заезде жорга лучшей стала лошадь из Кыргызстана. Все победители получили автомобили, а чемпионы фестиваля "Жеті қазына" — лошадей.

Аким области Берик Уали принял участие в церемонии награждения победителей заездов жорга, топ бәйге, аламан бәйге, тогызкумалака, ультрамарафона и казахской борьбы.

Фото: акимат области Абай

Глава региона подчеркнул, что в рамках юбилейной декады акцент был сделан не на празднование ради веселья, а на духовные, интеллектуальные, познавательные и спортивные мероприятия.

"В целом, 10-дневная программа, благодаря сплоченности народа, прошла на высоком уровне. Открылся энциклопедический портал "Абай академиясы". Презентованы несколько книг. Проведена интеллектуальная игра "ABAI QUIZ", в которой участвовали более тысячи команд. Открылась библиотека для незрячих и слабовидящих граждан. Сегодня мы видим, что призовые фонды достались участникам не только из разных регионов страны, но и из Кыргызстана. Выражаю благодарность всем неравнодушным жителям области, которые внесли вклад в проведение юбилея на высоком уровне", — сказал глава региона.

Фото: акимат области Абай

Также, в рамках празднования 180-летия Абая Кунанбаева в селе Карауыл Абайского района, на Қарауылтөбе, состоялось открытие стелы "Абай елі". Новый памятный объект станет особой достопримечательностью района, откуда гости смогут полюбоваться живописным видом с высоты.

Десятидневный праздник в честь хакима завершился на Карауылтобе гала-концертом "Желсіз түнде жарық ай".

Фото: акимат области Абай

Айсулу Омарова
