Общество

Масштабная экологическая акция прошла в Шымкенте

люди, масштабная экологическая акция в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 17:49 Фото: акимат Шымкента
В Шымкенте прошла масштабная экологическая акция в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан", инициированной главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Мероприятие охватило все пять районов города.

Участники очистили улицы, дворы и общественные пространства от мусора и бытовых отходов. В Аль-Фарабийском районе, в микрорайоне Терискей были приведены в порядок дворы жилых домов №33, 35 и 37. Совместными усилиями жителей и коммунальных служб были очищены детские площадки и зеленые зоны.

Фото: акимат Шымкента

"Чистота каждого двора, улицы и парка – это наследие, которое мы оставим будущим поколениям. Сегодняшний субботник – важный шаг на пути к формированию экологической культуры. Поэтому очень важно, чтобы в таких инициативах участвовали все жители", – поделились своим мнением участники акции.

В Абайском районе очистили от мусора улицу Асфендиярова в микрорайоне Акжайык, здесь также обрезали сухие ветки с деревьев, скосили траву. В уборке приняли участие более 100 человек и 6 единиц техники. Было вывезено 15 тонн мусора.

Фото: акимат Шымкента

В Енбекшинском районе привели в порядок территорию вокруг школы №30 и улицу Пшеничных. В мероприятии приняли участие сотрудники коммунальных служб, а также активные жители и молодежь. Участники очистили улицу от мусора и провели работы по благоустройству. В общей сложности в работах было задействовано более 130 человек и 12 единиц техники.

В Каратауском районе около 100 человек и 8 единиц техники очистили улицы Кенжарык и Кулагер в микрорайоне Нуртас. Вывезено 28 тонн мусора.

Фото: акимат Шымкента

Жители Туранского района благоустроили дворы домов №40, 40а и 40б по Тамерлановскому шоссе. Всего в субботнике было задействовано около 100 человек и 5 единиц специальной техники. В результате было собрано 5 тонн мусора, который вывезли на городской полигон "Актас".

К акции активно присоединилась и молодежь города, организованная городским Молодежным ресурсным центром, которая на ул. Туркестанская собрала около 1 тонны бытового мусора. Активное участие приняли волонтеры и сотрудники КГУ "Таза Өлке".

Фото: акимат Шымкента

Мероприятие было направлено на улучшение экологической обстановки и благоустройство городской территории. Жители города продемонстрировали высокий уровень социальной ответственности и активное участие в инициативах по сохранению чистоты и порядка. Участники акции отметили, что подобные мероприятия не только улучшают экологическую обстановку, но и способствуют укреплению единства и согласия в обществе.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
