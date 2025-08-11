Казахстанцам напомнили про опасный диагноз, из-за которого их могут лишить водительских прав

Сотрудниками прокуратуры Астаны выявлены факты вождения автотранспортных средств лицами, имеющими медицинские ограничения, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, распространенного 11 августа 2025 года, несмотря на наличие противопоказаний, водители с диагнозом "Эпилепсия G40" управляли транспортными средствами.

"К примеру, в результате судорожного припадка за рулем водитель допустил наезд на двух пешеходов. При этом указанное лицо состояло на диспансерном учете с 2021 года с диагнозом "Эпилепсия". Он был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 345 УК РК". Пресс-служба прокуратуры Астаны

В настоящее время по инициативе столичной прокуратуры судом 10 лиц лишены водительских прав.

"Обращаем внимание, что, согласно ст. 75 закона "О дорожном движении", ухудшение состояния здоровья водителя, подтвержденное медицинским заключением, является законным основанием для прекращения права на управление транспортом. Прокуратура города и впредь будет добиваться лишения водительских прав тех лиц, чье здоровье представляет угрозу на дороге", – следует из обращения пресс-службы прокуратуры Астаны к казахстанцам.

О том, как казахстанцам восстановить водительские права после лишения, можете узнать по ссылке.