Восстановление водительских прав после лишения: что важно знать

В Госкорпорации "Правительство для граждан" 10 июля 2025 года поделились важной информацией для тех, кого лишали водительских прав, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь в организации ответили на вопрос, можно ли сдать экзамен на права до истечения срока их лишения. Ответ оказался отрицательным.

"Так как при обращении за получением услуги по восстановлению водительского удостоверения после лишения сотрудник Госкорпорации проверяет сведения об истечении срока лишения права управления транспортными средствами", – пояснили в "Правительстве для граждан".

Там также добавили, что при подаче заявки на восстановление потребуется удостоверение личности, квитанция об уплате госпошлины, электронная медицинская справка формы 073/у, а также положительный результат сдачи теоретического экзамена.

Ранее казахстанцам рассказали, что делать при потере водительского удостоверения.