Общество

Жительница Степногорска потеряла свыше 3 млн тенге, поверив в "инвестиции" в "Казатомпром"

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 21:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Жительница города Степногорска лишилась свыше трех миллионов тенге, став жертвой мошенников, предлагавших вложения в "выгодные проекты "Казатомпрома", сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 8 августа потерпевшая обратилась с заявлением о том, что с 27 июня по 18 июля неизвестные лица под видом менеджеров компании убедили ее перечислить крупную сумму под обещания высокой прибыли.

Женщина рассказала, что увидела рекламу в YouTube, оставила свой номер телефона и вскоре получила звонок от злоумышленников. После получения денег они перестали выходить на связь.

По данному факту начато досудебное расследование по статье о мошенничестве.

В полиции напомнили, что обещания быстрого и большого дохода – один из основных признаков мошенничества, а официальные компании не предлагают инвестиции через социальные сети, мессенджеры или звонки с неизвестных номеров.

О том, как мошенники воруют деньги через смартфоны, можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
