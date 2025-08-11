Жительница Степногорска потеряла свыше 3 млн тенге, поверив в "инвестиции" в "Казатомпром"

Жительница города Степногорска лишилась свыше трех миллионов тенге, став жертвой мошенников, предлагавших вложения в "выгодные проекты "Казатомпрома", сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 8 августа потерпевшая обратилась с заявлением о том, что с 27 июня по 18 июля неизвестные лица под видом менеджеров компании убедили ее перечислить крупную сумму под обещания высокой прибыли.

Женщина рассказала, что увидела рекламу в YouTube, оставила свой номер телефона и вскоре получила звонок от злоумышленников. После получения денег они перестали выходить на связь.

По данному факту начато досудебное расследование по статье о мошенничестве.

В полиции напомнили, что обещания быстрого и большого дохода – один из основных признаков мошенничества, а официальные компании не предлагают инвестиции через социальные сети, мессенджеры или звонки с неизвестных номеров.

