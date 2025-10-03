Доверчивый предприниматель поверил обещанию и лишился 41 млн тенге

За сутки сразу двое казахстанцев лишились миллионов тенге, поверив мошенникам, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области 3 октября 2025 года рассказали, что один из пострадавших перевел 1,1 млн тенге за покупку лошадей и запчастей, доверившись незнакомцу на сайте объявлений. Второй потерпевший – предприниматель, поверив обещаниям о поставке кормовой серы, потерял свыше 41 млн тенге. В обоих случаях товар они не получили.

Полиция установила подозреваемых, начаты досудебные расследования.

Чтобы не попасть в подобные ситуации, стражи порядка рекомендуют фиксировать все договоренности письменно, проверять условия сделки заранее, а денежные средства перечислять только после получения подтверждений.

"Будьте внимательны при крупных сделках. Проверяйте продавцов и поставщиков, используйте только официальные сайты и документы. Никогда не соглашайтесь переводить деньги "на доверии" или по устным обещаниям – это главный инструмент мошенников", – просят полицейские.

Другая жительница Акмолинской области отдала 1,7 млн тенге за жилье, которого не дождалась.