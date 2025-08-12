Сможет ли ИИ заменить учителей в Казахстане

Министр просвещения Гани Бейсембаев 12 августа 2025 года на брифинге в правительстве рассказал, что искусственный интеллект (ИИ) станет помощником педагогов, а не их заменой, передает корреспондент Zakon.kz.

На вопрос журналистов о том, когда искусственный интеллект сможет заменить преподавателей, министр кратко ответил, что не скоро.

"Мы хотим через ИИ повысить эффективность преподавания уроков, а не заменить учителей роботами. Это огромные средства – замена учителей роботами. Кроме того, эмоции, которые может дать человек, никто не даст. Поэтому весь мир, а также мы, изучая вместе с коллегами мировой опыт, – ни одна из стран не собирается заменять учителей роботами", – дополнил Гани Бейсембаев.

По его словам, на сегодняшний день задача – научить учеников использовать ИИ во благо, чтобы повысить свой уровень профессионализма.



"ИИ будет помощником педагогам, что уже происходит сейчас. Это должно освободить наших педагогов от утомительных работ. Сейчас изучается этот вопрос, составляется список того, что будет считаться рутинной работой, и это будем автоматизировать. Также есть организационные вопросы – над чем должно работать руководство школы, чтобы улучшить качество образования и создать грамотную организацию учебного процесса", – озвучил министр.

