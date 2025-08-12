#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Общество

Какие изменения ждут школьников в новом учебном году

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 10:25 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев 12 августа 2025 года на заседании правительства рассказал, как изменится школьная программа в новом учебном году, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр озвучил, что в настоящее время в более чем 8 тысячах школ страны обучается 4,1 миллиона учащихся. 

"В этом году 341 тысяча детей будет принята в первый класс. В 11-й выпускной класс прошли 232 тысячи учащихся. Особенностью нового учебного года станет внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования. Для этого искусственный интеллект интегрирован в предметы "Цифровая грамотность" и "Информатика", также утверждены этические стандарты. Для учеников 1-11 классов разработаны онлайн-курсы "Day of AI", а также будут организованы курсы для педагогов", – сказал Гани Бейсембаев. 

Он отметил, что кроме того, с нового учебного года, по поручению главы государства будет запущена модель управления "Келешек мектептері". По его словам, для этого принят новый стандарт управления, разработаны стандарты аккредитации, и более 3 тысяч педагогов, прошедших трехуровневые курсы, в этом учебном году начнут новую работу. 

Ранее стало известно, когда начнется учеба в школах Казахстана в 2025 году. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
