Кому в Казахстане дарят собак породы тазы

Председатель общественного фонда "Клуб национальной охоты Nomad" Болат Кунанбаев рассказал, кому обычно дарят казахскую борзую тазы, сообщает Zakon.kz.

По данным "24kz", породу все чаще хотят приобрести иностранцы. Сегодня цена за щенка зависит от родословной и родителей, и стартует примерно от 100 тыс. тенге. Заводчиков в стране немного, а сама собака не для каждого.

"Тазы работают еще по следу. Не только на зрение воспринимают. Они сами ищут свою добычу, вынюхивают и начинают погоню. Они бегают безустанно", – отметил Болат Кунанбаев.

В питомнике клуба содержится около 30 тазы. Для их выращивания здесь созданы все условия: работают опытные заводчики, ветеринары, зоотехники и кинологи. За почти 20 лет клуб вырастил и передал новым владельцам больше 500 щенков. Причем не продал, а именно подарил – это принципиальная позиция его участников.

Со слов Болата Кунанбаева, собак дарят тем, у кого есть условия содержания. В их число входят те, у кого есть лошади, хозяйство, живут в ауле и охотятся с ними постоянно.

Для тазы все эти условия – жизненная необходимость. Если запереть ее в четырех стенах, она быстро потеряет форму и дух. Эти собаки рождены для движения, им нужен простор, охота, регулярные тренировки. Без этого можно потерять главное – уникальный генетический код, заложенный веками.

10 августа Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшей популяризации казахской породы тазы на международном уровне в качестве национального бренда и неотъемлемой части казахстанской культуры.