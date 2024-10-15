Самую красивую собаку породы тазы выбрали в Казахстане

В Акмолинской области выбрали самую красивую и быструю собаку породы тазы, сообщает Zakon.kz.

Как передает корреспондент первого канала "Евразия", конкурс прошел в рамках республиканского курсинга. Это соревнования по собачьим бегам, на которые привезли победителей областных соревнований.

Самой красивой стала собака из Карагандинской области, а на 700-метровой дистанции хозяин самой быстрой собаки получил денежный приз 500 тыс. тенге.

А в Восточно-Казахстанской области зарубежные гости поделились впечатлениями о фестивале "Шығыс Салбұрыны".