Самую красивую собаку породы тазы выбрали в Казахстане
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
В Акмолинской области выбрали самую красивую и быструю собаку породы тазы, сообщает Zakon.kz.
Как передает корреспондент первого канала "Евразия", конкурс прошел в рамках республиканского курсинга. Это соревнования по собачьим бегам, на которые привезли победителей областных соревнований.
Самой красивой стала собака из Карагандинской области, а на 700-метровой дистанции хозяин самой быстрой собаки получил денежный приз 500 тыс. тенге.
А в Восточно-Казахстанской области зарубежные гости поделились впечатлениями о фестивале "Шығыс Салбұрыны".
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