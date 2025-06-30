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Общество

Поклонники собак породы тазы встретились в Акмолинской области

Тазы, казахская порода, собака Тазы, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 08:09 Фото: akorda.kz
28 июня в селе Акжар Акмолинской области встретились владельцы и поклонники казахских борзых, сообщает Zakon.kz.

Они стали свидетелями зрелищных забегов, посетили выставку и насладились культурной программой, передает "24kz". Всего в соревновании "Лига тазы-2025" приняли участие более 220 собак популярной в Казахстане породы.

Среди владельцев тазы первое место занял Мурат Мансуров из Астаны. Второе место досталось Азамату Токешову из Караганды. Третье место также у представителя Караганды – Нурдаулета Мырзаханова.

В забеге среди самок первое место заняла тазы, принадлежащая жителю Караганды Казбеку Абдрахманову. Второй стала тазы Диаса Мукашева из Павлодара. Третье место завоевал Жан Толеуов из Караганды.

Призовой фонд соревнований составил 2,2 млн тенге.

27 июня на центральной набережной Павлодара полицейские поздравили с днем рождения служебную собаку по кличке Блонди.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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