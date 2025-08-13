Ливни, град и спад жары обрушатся на Казахстан
В Казахстане в ближайшие три дня прогнозируются сильные дожди и небольшое понижение температуры, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в прогнозе на 14, 15 и 16 августа 2025 года, который предоставили синоптики.
"Северо-западный циклон сохранит свое влияние на большую часть территории Казахстана. На западе, в северных, центральных, восточных регионах республики прогнозируются дожди, временами – сильные, с грозами, градом и шквалистым ветром. В отдельных районах южной половины страны на фоне высокой температуры пройдут кратковременные дожди с грозами. По всей республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере и востоке возможен туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Основной фон температуры:
- на западе – ночью +13+18°C, днем +20+30°C;
- на северо-западе, севере – ночью +10+18°C, днем +18+26°C;
- в центральных областях и на юго-западе – небольшой спад жары, днем от +25+33°C до +20+28°C;
- а на юге и юго-востоке – от +33+38°C до +30+35°C.
"В восточных регионах сохраняется жаркая погода, днем в пределах +25+30°C".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики рассказали, что в Казахстане в июле 2025 года был побит температурный рекорд 83-летней давности.
