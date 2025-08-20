#АЭС в Казахстане
Общество

Похолодание, ливни с градом и 37-градусная жара обрушатся на Казахстан

машина, дорога, люди с зонтиками, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 12:11 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящие три дня ожидается неустойчивая погода – прогнозируются похолодание до +7°C, ливни с грозами и градом, а также 37-градусная жара, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 21, 22 и 23 августа 2025 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"В ближайшие дни северо-западный циклон сохранит свое влияние на большую часть Казахстана, в связи с чем ожидаются дожди с грозами, в северных регионах – сильный дождь, возможен град. К концу периода на запад, северо-запад республики сместится отрог западного антициклона, с которым ожидается прекращение осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере в ночные и утренние часы – туманы".

Согласно прогнозу, ожидается:

понижение температуры

  • на севере ночью до +8+15°C, днем до +20+25°C,
  • в центре ночью до +9+18°C, днем до +18+30°C,
  • на востоке ночью до +7+18°C, днем до +19+27°C,

повышение температуры

  • на западе ночью до +15+23°C, днем до +30+37°C,
  • на северо-западе ночью до +8+16°C, днем до +25+33°C.

"В южных регионах ночью ожидается +13+22°C, днем постепенное понижение до +27+35°C, на юго-востоке страны ночью ожидается +10+22°C, днем постепенное понижение до +20+32°C", – следует из прогноза.

Ранее синоптики предоставили обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 20-22 августа 2025 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
