Похолодание, ливни с градом и 37-градусная жара обрушатся на Казахстан
В Казахстане в предстоящие три дня ожидается неустойчивая погода – прогнозируются похолодание до +7°C, ливни с грозами и градом, а также 37-градусная жара, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в прогнозе на 21, 22 и 23 августа 2025 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":
"В ближайшие дни северо-западный циклон сохранит свое влияние на большую часть Казахстана, в связи с чем ожидаются дожди с грозами, в северных регионах – сильный дождь, возможен град. К концу периода на запад, северо-запад республики сместится отрог западного антициклона, с которым ожидается прекращение осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере в ночные и утренние часы – туманы".
Согласно прогнозу, ожидается:
понижение температуры
- на севере ночью до +8+15°C, днем до +20+25°C,
- в центре ночью до +9+18°C, днем до +18+30°C,
- на востоке ночью до +7+18°C, днем до +19+27°C,
повышение температуры
- на западе ночью до +15+23°C, днем до +30+37°C,
- на северо-западе ночью до +8+16°C, днем до +25+33°C.
"В южных регионах ночью ожидается +13+22°C, днем постепенное понижение до +27+35°C, на юго-востоке страны ночью ожидается +10+22°C, днем постепенное понижение до +20+32°C", – следует из прогноза.
Ранее синоптики предоставили обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 20-22 августа 2025 года.
