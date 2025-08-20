Похолодание, ливни с градом и 37-градусная жара обрушатся на Казахстан

Фото: unsplash

В Казахстане в предстоящие три дня ожидается неустойчивая погода – прогнозируются похолодание до +7°C, ливни с грозами и градом, а также 37-градусная жара, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 21, 22 и 23 августа 2025 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет": "В ближайшие дни северо-западный циклон сохранит свое влияние на большую часть Казахстана, в связи с чем ожидаются дожди с грозами, в северных регионах – сильный дождь, возможен град. К концу периода на запад, северо-запад республики сместится отрог западного антициклона, с которым ожидается прекращение осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере в ночные и утренние часы – туманы". Согласно прогнозу, ожидается: понижение температуры на севере ночью до +8+15°C , днем до +20+25°C ,

, днем , в центре ночью до +9+18°C , днем до +18+30°C ,

, днем , на востоке ночью до +7+18°C, днем до +19+27°C, повышение температуры на западе ночью до +15+23°C , днем до +30+37°C ,

, днем , на северо-западе ночью до +8+16°C, днем до +25+33°C. "В южных регионах ночью ожидается +13+22°C, днем постепенное понижение до +27+35°C, на юго-востоке страны ночью ожидается +10+22°C, днем постепенное понижение до +20+32°C", – следует из прогноза. Материал по теме В какие регионы Казахстана 20 августа нагрянут дожди с грозами и градом Ранее синоптики предоставили обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 20-22 августа 2025 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: