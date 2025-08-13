Температурный рекорд 83-летней давности побит в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили интересную информацию касательно того, какой была середина лета 2025 года в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что в июле в большинстве областей Казахстана отмечалась сильная жара, неоднократно объявлялись штормовые предупреждения об аномальной жаре и засушливой погоде. Однако в северных, северо-западных регионах погода была переменчивой, с дождями и частыми температурными колебаниями.

Как обычно, в ряде районов были зарегистрированы рекорды по температуре воздуха.

Так, 3 июля на МС Шымкент (Туркестанская область) температура достигла +40,6°C, превысив рекорд 1978 года (+40,0°C). 4 июля показатели температуры составили +43,5°C, превзойдя температурный максимум 2021 года (+40,2°C). Уже 6 июля столбик термометра зафиксировал отметку +40,2°C, что выше прежнего температурного максимума 2001 года (+39,7°C).

4 июля на МС Жезказган температура воздуха достигла +40,9°C, обновив максимум 2021 года (+40,5°C); в тот же день на МС Тараз показания термометра достигли отметки +40,7°C – это выше рекорда 1993 года (+39,5°C); на МС Туркестан (Туркестанская область) в этот день температура воздуха достигла отметки +44,9°C, превысив исторический абсолютный максимум, зафиксированный в 1942 году (+44,2°C).

5 июля на МС Алматы была зафиксирована температура воздуха +39,0°C, что превысило прежний рекорд 1968 года (+37,2°C).

13 июля на МС Актау столбик термометра достиг отметки +41,1°С, превысив температурный максимум 1995 года (+40,6°С), установленный 30 лет назад.

Кроме того, 18 июля были побиты рекордные температурные максимумы на нескольких метеостанциях:

на МС Балхаш была зафиксирована температура воздуха +39,1°С, превысив рекорд 2019 года (+37,2°С);

на МС Жезказган повысилась до +42,0°С, побив рекорд 2020 года (+39,1°С);

на МС Кызылорда достигла +44,5°С, что выше прежнего температурного максимума 2019 года (+42,0°С).

18 и 19 июля на МС Шымкент температура воздуха достигла +42,1°C, а 19 июля воздух прогрелся до +42,8°C. В оба дня были побиты рекорды, державшиеся с 2019 года (+40,2°С и +40,7°С, соответственно).

Также сказано, что в период с 20 по 22 июля на МС Шымкент значения температуры воздуха обновили прежние рекорды, державшиеся с 2022 года:

20 июля температура воздуха прогрелась до +42,5°C (+40,0°С),

21 июля достигла отметки +41,6°C (+41,4°С),

22 июля завершился пятидневный жаркий период с 18 июля новым максимумом – 43,7°C (+42,7°С).

Уже 23 июля на МС Кызылорда столбик термометра зафиксировал отметку +40,6°С, что выше прежнего температурного максимума 2017 года (+40,5°С).

26 июля на МС Усть-Каменогорск была зафиксирована температура воздуха +38,4°С, превысив рекорд 1989 года (+38,0°С).

27 июля на МС Семей столбик термометра зафиксировал отметку +37,0°С, что выше прежнего температурного максимума 2017 года (+36,8°С).

"В июле на большей части страны осадков выпало меньше нормы. Однако в северо-западной половине, в отдельных районах юго-запада, востока республики, а также на востоке и в центре Жамбылской области осадков в отдельные дни выпало около и больше климатической нормы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Например, 28 июля в Северо-Казахстанской области на МС Сергеевка выпало 66 мм при норме за месяц 62 мм, 31 июля в Костанайской области на МС Кушмурун выпало 82 мм, что больше нормы в 2 раза (норма: 41 мм).

Материал по теме К жителям Алматы вновь с предупреждением обратились синоптики

Ранее мы рассказывали, что Алматы и Шымкент встретят середину августа в знойной жаре. Подробнее читайте по этой ссылке.