Общество

"Кому за 30 – мы что, уже старики?": в Казнете бурно обсуждают реакцию молодежи на ретро-телефон

стационарные телефоны, эксперимент, Алматы, подростки, комментарии, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 14:04 Фото: pexels
Стационарный телефон для дома уже давно потерял свою актуальность. Большинство используют смартфоны, сочетающие в себе телефон, компьютер, камеру, навигатор и многое другое, сообщает Zakon.kz.

Так, на улицах Алматы был проведен интересный эксперимент. Прохожим показывали стационарный проводной телефон с диском и задавали несколько вопросов: "Что это?" и "Как им пользоваться?"

Конечно же, опрос проводили среди подрастающего поколения. Парни с девушками с недоумением реагировали на диковинный аппарат и пытались "позвонить".

"А вы застали такой телефон?" – говорится в подписи к видео, стремительно набирающему просмотры.

Пользователи Казнета с трепетом просмотрели ролик и окунулись в воспоминания.

Кто-то даже с грустью отметил: "Когда телефоны были привязаны, люди были свободны".

  • Дайте им магнитофон, кассету и карандаш.
  • Какое мы уникальное поколение, рожденное в 80-х! И кнопки нажимать умеем, и диск телефона крутить.
  • А мы в их возрасте знали наизусть телефоны своих друзей.
  • Наше поколение за последние 45 лет повидало многое: ламповые телевизоры, где каналы переключали отверткой; кассетные магнитофоны, которые работали, только если по ним ударить, а кассеты перекручивали карандашом; дисковые телефоны, диаскопы для просмотра диафильмов, пленочные фотоаппараты, видеокассеты, дискеты, DVD, пейджеры, огромные ЭВМ.
  • А когда длинный шнур к нему приделывали – вот это счастье было. По всем комнатам ходили.
  • Я помню, как мы заказывали звонок и нас вызывали в кабинку.
  • Кому за 30, мы что, уже старики? Они на этот телефон смотрят, будто бы он из другой планеты.
  • Мы – последнее счастливое, думающее и самостоятельное поколение. Нам повезло больше остальных!
  • Я еще даже наш номер телефона помню, хотя прошло уже 33 года!
  • Алло, это Зайцевы? Нет. А что уши из трубки торчат? Кто помнит?
  • Сразила фраза: "Неудобно на улице таскать, а так нормальный".
  • Восьмерку нажимаешь, потом ждешь междугородный гудок и далее вводишь номер.
  • Я помню время, когда их вообще не было, кабинки на улице за 2 копейки, и тебе постоянно стучали по стеклу: "Давай быстрей!"
  • Чувствую себя динозавром.
  • Покажите им видеомагнитофон, полдня будут голову ломать.
  • Это баня? Нет. А почему тазики гремят?
  • Еще пейджер покажите.
  • Какой же я старый, – пишут комментаторы.

В начале августа 2025 года генеральный директор компании Apple Тим Кук заявил, что компания преодолела важный рубеж. Так, американская корпорация продала трехмиллиардный iPhone с момента его запуска в 2007 году.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
