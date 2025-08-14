"Кому за 30 – мы что, уже старики?": в Казнете бурно обсуждают реакцию молодежи на ретро-телефон
Стационарный телефон для дома уже давно потерял свою актуальность. Большинство используют смартфоны, сочетающие в себе телефон, компьютер, камеру, навигатор и многое другое, сообщает Zakon.kz.
Так, на улицах Алматы был проведен интересный эксперимент. Прохожим показывали стационарный проводной телефон с диском и задавали несколько вопросов: "Что это?" и "Как им пользоваться?"
Конечно же, опрос проводили среди подрастающего поколения. Парни с девушками с недоумением реагировали на диковинный аппарат и пытались "позвонить".
"А вы застали такой телефон?" – говорится в подписи к видео, стремительно набирающему просмотры.
Пользователи Казнета с трепетом просмотрели ролик и окунулись в воспоминания.
Кто-то даже с грустью отметил: "Когда телефоны были привязаны, люди были свободны".
- Дайте им магнитофон, кассету и карандаш.
- Какое мы уникальное поколение, рожденное в 80-х! И кнопки нажимать умеем, и диск телефона крутить.
- А мы в их возрасте знали наизусть телефоны своих друзей.
- Наше поколение за последние 45 лет повидало многое: ламповые телевизоры, где каналы переключали отверткой; кассетные магнитофоны, которые работали, только если по ним ударить, а кассеты перекручивали карандашом; дисковые телефоны, диаскопы для просмотра диафильмов, пленочные фотоаппараты, видеокассеты, дискеты, DVD, пейджеры, огромные ЭВМ.
- А когда длинный шнур к нему приделывали – вот это счастье было. По всем комнатам ходили.
- Я помню, как мы заказывали звонок и нас вызывали в кабинку.
- Кому за 30, мы что, уже старики? Они на этот телефон смотрят, будто бы он из другой планеты.
- Мы – последнее счастливое, думающее и самостоятельное поколение. Нам повезло больше остальных!
- Я еще даже наш номер телефона помню, хотя прошло уже 33 года!
- Алло, это Зайцевы? Нет. А что уши из трубки торчат? Кто помнит?
- Сразила фраза: "Неудобно на улице таскать, а так нормальный".
- Восьмерку нажимаешь, потом ждешь междугородный гудок и далее вводишь номер.
- Я помню время, когда их вообще не было, кабинки на улице за 2 копейки, и тебе постоянно стучали по стеклу: "Давай быстрей!"
- Чувствую себя динозавром.
- Покажите им видеомагнитофон, полдня будут голову ломать.
- Это баня? Нет. А почему тазики гремят?
- Еще пейджер покажите.
- Какой же я старый, – пишут комментаторы.
В начале августа 2025 года генеральный директор компании Apple Тим Кук заявил, что компания преодолела важный рубеж. Так, американская корпорация продала трехмиллиардный iPhone с момента его запуска в 2007 году.
