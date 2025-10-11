Как распознать телефонного мошенника по фразам, рассказал психолог

Телефонных мошенников можно вычислить по манере речи, они часто используют уличный сленг, тюремный жаргон или говорят с акцентом, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал доктор психологических наук Николай Козлов в беседе с РИА Новости.

"При общении с телефонными мошенниками слышен иностранный акцент, тюремный жаргон и уличный диалект. Например, маркерами того, что вы говорите с мошенником, могут стать такие слова и словосочетания, как "в натуре", "че", "прешь", "кто такой взялся тут" и другие", – пояснил специалист.

Он также подчеркнул, что к звонкам с незнакомых номеров следует относиться с осторожностью, так как в большинстве случаев это попытка обмана.

Кроме того, Козлов напомнил, что при любых подозрительных звонках, особенно если речь идет о деньгах, лучше не вступать в диалог, а лично обратиться в отделение банка или воспользоваться официальным приложением.

