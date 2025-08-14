#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Общество

15 августа дожди охватят большую часть Казахстана

погода 15 августа, Казахстан, дожди, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 17:34 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали казахстанцам о погоде на пятницу, 15 августа 2025 года. Согласно их прогнозу, на юге страны осадков не ожидается, в то время как на остальной территории страны пройдут дожди, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут с собой на запад, север, восток и в центр страны дожди с грозами.

На севере Казахстана ожидаются сильные дожди с градом и шквалистым ветром.

"Под влиянием отрога антициклона только на юге республики ожидается погода без осадков", – подчеркнули специалисты.

Кроме того, по республике прогнозируют усиление ветра, ночью и утром на севере – туман, днем на юге страны пройдет пыльная буря.

В Алматинской области, в области Жетысу, на западе Атырауской области, на севере, юге Западно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области, на юге, в центре Жамбылской области, на северо-западе области Абай, на юге Восточно-Казахстанской области, в центре области Улытау, на западе, в центре Мангистауской области, на юго-востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Мангистауской, на западе, севере, востоке Алматинской, на севере, западе, востоке Жамбылской областей, на юге, востоке Атырауской области, на юге Костанайской, Актюбинской, Карагандинской областей и областей Улытау и Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Когда в Алматы пойдет дождь и какой будет погода в Астане, Шымкенте, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
