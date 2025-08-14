Когда в Алматы пойдет дождь и какой будет погода в Астане, Шымкенте

В Алматы в ближайшие дни ожидается кратковременный дождь, в Астане – дожди с грозами, а в Шымкенте будет без осадков. Об этом говорится в прогнозе на 15, 16 и 17 августа 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 15 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +21+23°C.

16 августа: переменная облачность, дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +19+21°C.

17 августа: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +18+20°C. Прогноз погоды по Алматы 15 августа: переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь. Временами гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +29+31°C.

16 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +30+32°C.

17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер cеверо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +28+30°C. Прогноз погоды по Шымкенту 15 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.

16 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.

17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +28+30°C. Материал по теме Опасная погода: в Астане, Алматы и во всех регионах объявлено штормовое предупреждение О прогнозе погоды по Казахстану на 14, 15 и 16 августа 2025 года можете узнать по ссылке.

