#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Общество

Когда в Алматы пойдет дождь и какой будет погода в Астане, Шымкенте

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 16:13 Фото: unsplash
В Алматы в ближайшие дни ожидается кратковременный дождь, в Астане – дожди с грозами, а в Шымкенте будет без осадков. Об этом говорится в прогнозе на 15, 16 и 17 августа 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 15 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +21+23°C.
  • 16 августа: переменная облачность, дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +19+21°C.
  • 17 августа: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +18+20°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 15 августа: переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь. Временами гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +29+31°C.
  • 16 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +30+32°C.
  • 17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер cеверо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +28+30°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 15 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.
  • 16 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.
  • 17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +28+30°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 16:13
Опасная погода: в Астане, Алматы и во всех регионах объявлено штормовое предупреждение

О прогнозе погоды по Казахстану на 14, 15 и 16 августа 2025 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Герои нашего времени: трое казахстанцев награждены квартирами от BI Group
Общество
17:43, Сегодня
Герои нашего времени: трое казахстанцев награждены квартирами от BI Group
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: