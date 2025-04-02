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Общество

Дожди и грозы охватят Казахстан

грозы, дожди, Казахстан, прогноз, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 11:17 Фото: pexels
Не успели казахстанцы насладиться солнцем и теплом, как на территорию страны начинает смещаться очередной циклон. Об этом заявили синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав прогноз погоды на 3, 4 и 5 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, циклон, подпитываемый холодными воздушными массами, принесет с собой дожди и грозы.

"В северных регионах в ночной период прогнозируется мокрый снег, а в отдельных районах возможно выпадение града".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Уже 5 апреля столкновение воздушных масс востока и юго-востока Казахстана вызовет обострение синоптических процессов, что в свою очередь приведет к выпадению сильных осадков в этих регионах.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 11:17
28-градусная жара вскоре нагрянет в Казахстан

Ранее метеорологи РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз по трем крупнейшим городам страны на 2-4 апреля 2025 года. Так, по данным специалистов, в Астане потеплеет до 18℃. В то же время в Алматы и Шымкенте воздух прогреется до 24 и 28 градусов, соответственно.

О том, какой будет погода в апреле в Казахстане, можно прочитать здесь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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