Общество

Токаев назвал ключевую фигуру в построении будущего страны

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 11:01 Фото: akorda.kz
Выступая 15 августа 2025 года на пленарном заседании Августовской конференции, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что учитель – это ключевая фигура в построении будущего страны, сообщает Zakon.kz.

Президент поздравил участников с открытием традиционной Августовской конференции.

"Наша встреча, посвященная вопросам качественного образования и достойного воспитания подрастающего поколения, имеет очень важное значение. Учитель – это светоч нации. Ежедневным кропотливым трудом каждый из вас вносит неоценимый вклад в развитие страны. Вы сеете семена знаний в молодые сердца и растите мыслящую нацию. Вы активно участвуете в укреплении интеллектуального потенциала нашего народа", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил искреннюю благодарность.

"Действительно, учителя выполняют работу государственной важности. Ибрай Алтынсарин говорил: "Превыше всего я ценю хорошего учителя". Педагог – ключевая фигура в построении будущего страны, поэтому ему должно быть отведено достойное место в обществе".Касым-Жомарт Токаев

Также президент заявил, что в государственной службе утверждается принцип меритократии, и что во власти больше нет семейно-клановой системы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
