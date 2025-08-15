Токаев назвал ключевую фигуру в построении будущего страны

Выступая 15 августа 2025 года на пленарном заседании Августовской конференции, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что учитель – это ключевая фигура в построении будущего страны, сообщает Zakon.kz.

Президент поздравил участников с открытием традиционной Августовской конференции. "Наша встреча, посвященная вопросам качественного образования и достойного воспитания подрастающего поколения, имеет очень важное значение. Учитель – это светоч нации. Ежедневным кропотливым трудом каждый из вас вносит неоценимый вклад в развитие страны. Вы сеете семена знаний в молодые сердца и растите мыслящую нацию. Вы активно участвуете в укреплении интеллектуального потенциала нашего народа", – сказал Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выразил искреннюю благодарность. "Действительно, учителя выполняют работу государственной важности. Ибрай Алтынсарин говорил: "Превыше всего я ценю хорошего учителя". Педагог – ключевая фигура в построении будущего страны, поэтому ему должно быть отведено достойное место в обществе". Касым-Жомарт Токаев Также президент заявил, что в государственной службе утверждается принцип меритократии, и что во власти больше нет семейно-клановой системы.

