В некоторых вузах Казахстана внедрят единую воспитательную программу "Адал азамат"

Фото: akorda.kz

Выступая 15 августа 2025 года на пленарном заседании Августовской конференции, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что образование должно идти рука об руку с воспитанием, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что качественное образование невозможно без достойного воспитания. "Знания и воспитание – это две опоры любого общества, и их нельзя рассматривать по отдельности. Школа является ключевым этапом в образовании и воспитании ребенка. Великий Абай писал: "Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом". Крайне важно не только прививать молодому поколению стремление к знаниям, но и направлять его, давать ему правильный жизненный ориентир". Касым-Жомарт Токаев По его словам, казахстанская молодежь должна расти ответственной и трудолюбивой, уметь различать добро и зло. "С этого учебного года во всех общеобразовательных учреждениях, в том числе и в частных, будет действовать единая воспитательная программа "Адал азамат". Предлагаю также внедрить данный проект в вузах, осуществляющих подготовку педагогов. Полагаю, что в сфере отечественного образования должна функционировать единая система воспитательной работы. Подрастающему поколению нужно прививать наши национальные ценности. Дети должны расти патриотичными, креативными, созидательными, эрудированными, трудолюбивыми, заботливыми и бережливыми. Только обладающие этими качествами граждане способны заложить основу культурного и безопасного общества, базирующегося на принципе "Закон и Порядок". Касым-Жомарт Токаев Как подчеркнул президент, народная мудрость гласит: "Тәрбие тал бесіктен басталады" ("Воспитание начинается с колыбели"). "Родители, педагоги и государственные органы должны тесно взаимодействовать в деле воспитания детей, так как это сфера их общей ответственности. Великому Абаю принадлежат слова: "Любовь человека неотделима от его разума, человечности, знаний, она зависит от благородства отца и матери, от мудрых наставников и добрых друзей". Касым-Жомарт Токаев Он считает, что гармоничный симбиоз трех составляющих – семьи, школы и государства – позволит достичь наилучших результатов. "А в их основе должна быть идея трудолюбия. Нужно разъяснять подрастающему поколению, что без любви к труду невозможно достичь благополучия. Нельзя поддаваться лени и безделью, это приведет общество к деградации". Касым-Жомарт Токаев По словам главы государства, одним из наглядных примеров такого взаимодействия может служить общенациональная акция "Таза Қазақстан". "Я не раз говорил, что Чистый Казахстан – это не только чистота вокруг нас, что, несомненно, очень важно, но и чистота наших помыслов. Человек с чистой душой всегда готов к добрым поступкам и состраданию. Будучи честным и порядочным, он не пойдет по пути коррупции. Несомненно, только по-настоящему ответственные граждане, воспитавшие в себе самые благородные качества, станут опорой Справедливого Казахстана". Касым-Жомарт Токаев Ранее президент назвал ключевую фигуру в построении будущего страны.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: