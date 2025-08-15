#АЭС в Казахстане
Общество

"Нет права на ошибку": Токаев высказался о качестве образования в стране

Школьные учебники, школьные книги, школьный учебник, школьное образование , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 11:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Во время выступления на пленарном заседании Августовской конференции учителей глава государства Касым-Жомарт Токаев остановился на качестве современного образования, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, необходимо повышать качество образования.

"Наука, технологии, знания – все это стремительно меняется. Полученные вчера знания завтра могут потерять свою актуальность. Поэтому решающее значение приобретает квалификация учителей. Нельзя ограничиваться знаниями, полученными в высших учебных заведениях. Чтобы воспитать по-настоящему прогрессивных учеников, педагоги должны постоянно учиться и самосовершенствоваться. Важно мастерски овладевать методиками, которые пробуждают в детях стремление к знаниям", – сказал президент.

По его словам, в развитых странах образование – это основа и движущая сила экономики.

"Нам необходимо изучать их опыт, хотя и не следует слепо копировать чужие модели. Важно адаптировать лучшие практики к нашим реалиям. Любые изменения в стандартах образования, методиках и учебниках должны проходить тщательную экспертизу. В образовании нет права на ошибку, ведь последствия могут быть очень серьезными", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также указал, что учитель – это ключевая фигура в построении будущего страны.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
