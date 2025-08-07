Алматинцам стоит готовиться: улицу Яссауи перекроют до 20 августа

В Ауэзовском районе Алматы временно перекроют движение по улице Яссауи. Об этом 7 августа сообщили в акимате мегаполиса, передает Zakon.kz.

В акимате отметили, что в связи с проведением строительно-монтажных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Достык, в период с 8 августа по 20 августа 2025 года будет осуществляться поэтапное полное перекрытие движения по улице Яссауи.

3 этап – на проезжей части от проспекта Абая до улицы Улагат;

4 этап – на проезжей части от улицы Улагат до улицы Акбакай;

5 этап – на проезжей части от улицы Жети жаргы до улицы Науметова;

6 этап – на проезжей части от улицы Тағзым до улицы Ш. Кажыгалиева.

Прокладка инженерных сетей осуществляется открытым способом из-за плотных каменистых пород, препятствующих использованию метода горизонтального направленного бурения (ГНБ).

"Просим жителей и водителей учитывать временные ограничения, заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков", – говорится в сообщении городской администрации.

