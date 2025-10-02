Участок какой улицы нужно объезжать в Алматы до утра 3 октября

В Алматы на ночь ограничат движение транспорта на участке ул. Оспанова из-за работ по арыку, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 2 октября 2025 года, рассказали в пресс-службе акимата южной столицы:

"В рамках реализации проекта по строительству и реконструкции арычной сети ливневой канализации в восточной части города Управление экологии и окружающей среды совместно с подрядной организацией ТОО "Компания АлматыДорСтрой" проведет работы по строительству перехода арычной сети по ул. Оспанова. В связи с этим движение автотранспорта будет временно ограничено на участке ул. Оспанова от ЖК "Эдельвейс" до ул. Жамакаева с 22:00 2 октября до 06:00 3 октября".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителей и гостей Алматы попросили заранее планировать маршруты движения.

Материал по теме Ограничения на 10 часов: участок какой улицы нужно объезжать в Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы перекроют участки двух улиц со 2 по 26 октября 2025 года. Какие именно, можете узнать по ссылке.