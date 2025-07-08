В Алматы до конца августа закроют движение по улице Яссауи

В Ауэзовском районе Алматы временно перекроют движение по улице Яссауи. Работы будут проходить в шесть этапов, сообщает Zakon.kz.

Так, как уточнили в акимате, это связано с проведением строительно-монтажных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Достык.

"В период с 9 июля по 30 августа 2025 года будет осуществляться поэтапное полное перекрытие движения по улице Яссауи". Пресс-служба акимата Алматы

1 этап – на проезжей части от улицы Шаляпина до улицы Терме.

2 этап – на проезжей части от улицы Терме до проспекта Абая.

3 этап – на проезжей части от проспекта Абая до улицы Улагат.

4 этап – на проезжей части от улицы Улагат до улицы Акбакай.

5 этап – на проезжей части от улицы Жети жаргы до улицы Науметова.

6 этап – на проезжей части от улицы Тағзым до улицы Ш. Кажыгалиева.

Также есть небольшое уточнение, что прокладка инженерных сетей осуществляется открытым способом из-за плотных каменистых пород, препятствующих использованию метода горизонтального направленного бурения (ГНБ).

Жителей и гостей города попросили учитывать временные ограничения, заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Ранее сообщалось о перекрытии других улиц в городе. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.