В Алматы до конца августа закроют движение по улице Яссауи
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Ауэзовском районе Алматы временно перекроют движение по улице Яссауи. Работы будут проходить в шесть этапов, сообщает Zakon.kz.
Так, как уточнили в акимате, это связано с проведением строительно-монтажных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Достык.
"В период с 9 июля по 30 августа 2025 года будет осуществляться поэтапное полное перекрытие движения по улице Яссауи".Пресс-служба акимата Алматы
- 1 этап – на проезжей части от улицы Шаляпина до улицы Терме.
- 2 этап – на проезжей части от улицы Терме до проспекта Абая.
- 3 этап – на проезжей части от проспекта Абая до улицы Улагат.
- 4 этап – на проезжей части от улицы Улагат до улицы Акбакай.
- 5 этап – на проезжей части от улицы Жети жаргы до улицы Науметова.
- 6 этап – на проезжей части от улицы Тағзым до улицы Ш. Кажыгалиева.
Также есть небольшое уточнение, что прокладка инженерных сетей осуществляется открытым способом из-за плотных каменистых пород, препятствующих использованию метода горизонтального направленного бурения (ГНБ).
Жителей и гостей города попросили учитывать временные ограничения, заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков.
Ранее сообщалось о перекрытии других улиц в городе. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.
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