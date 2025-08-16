#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
540.87
632.01
6.76
Общество

Тонны плова и лепешки из тандыра: в Астане стартовала ярмарка Таджикистана

Астана, ярмарка, плов, еда, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 18:11 Фото: акимат Астаны
В Астане 16 августа открылась ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий народного ремесла Согдийской области Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в столичном акимате, предприниматели из Таджикистана представили на продажу более тысячи тонн сельскохозяйственной продукции, в том числе свежие фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и бахчевые культуры.

"Посетители также могут приобрести уникальные изделия ручной работы, отражающие многовековые традиции таджикского ремесленного искусства. Вместе с тем на ярмарке представлена и национальная кухня страны. Так, ежедневно готовится на продажу не менее 1 тонны плова в 10 казанах, в 6 тандырах выпекают более 5 тысяч лепешек и самсу", – говорится в сообщении. 

Также организаторы подготовили насыщенную концертную программу с участием артистов и творческих коллективов из Таджикистана.

Ярмарка будет работать 16 августа с 11:00 до 19:00 и 17 августа с 10:00 до 19:00 на площадке у ледового дворца "Барыс Арена" (проспект Туран, 57).

Ранее сообщалось, что в Астане перекроют движение еще по одной улице до 27 августа. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
