Тонны плова и лепешки из тандыра: в Астане стартовала ярмарка Таджикистана

В Астане 16 августа открылась ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий народного ремесла Согдийской области Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в столичном акимате, предприниматели из Таджикистана представили на продажу более тысячи тонн сельскохозяйственной продукции, в том числе свежие фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и бахчевые культуры.

"Посетители также могут приобрести уникальные изделия ручной работы, отражающие многовековые традиции таджикского ремесленного искусства. Вместе с тем на ярмарке представлена и национальная кухня страны. Так, ежедневно готовится на продажу не менее 1 тонны плова в 10 казанах, в 6 тандырах выпекают более 5 тысяч лепешек и самсу", – говорится в сообщении.

Также организаторы подготовили насыщенную концертную программу с участием артистов и творческих коллективов из Таджикистана.

Ярмарка будет работать 16 августа с 11:00 до 19:00 и 17 августа с 10:00 до 19:00 на площадке у ледового дворца "Барыс Арена" (проспект Туран, 57).

