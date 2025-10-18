Где в Астане купить свежие продукты по низким ценам напрямую от фермеров

На ипподроме "Казанат" в Астане в эти выходные открылась сельскохозяйственная ярмарка, где свою продукцию представляют фермеры из Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 18 октября в столичном акимате, для удобства горожан торговую площадку разделили на несколько зон. В крытом павильоне расположились ряды с мясом, колбасой, рыбой, молочными и кондитерскими изделиями. Здесь же можно попробовать свежую выпечку, поучаствовать в дегустациях и познакомиться с продукцией крупных перерабатывающих предприятий. На улице работают ряды с овощами, фруктами и бахчевыми культурами.

По данным организаторов, в столицу привезли более 800 тонн продукции – от мяса и картофеля до меда и муки. В ярмарке участвуют около 200 сельхозпроизводителей и предприятий из двух регионов.

Атмосферу дополняет концертная программа: на сцене звучат народные и популярные песни, создавая ощущение праздника урожая.

Пчеловод Владимир из Петропавловска рассказал, что привез на продажу липовый, подсолнечный и разнотравный мед с собственной пасеки.

"Мы собираем мед по всей области, без сахара и химии. Такой мед не расслаивается, не теряет вкус. Покупатели часто говорят, что он пахнет севером – и это правда", – говорит фермер.

Ярмарка на ипподроме "Казанат" продлится до конца выходных.

