Общество

В Астане перекроют движение еще по одной улице до 27 августа

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 17:50 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей столицы предупредили об ограничении движения транспорта по участку улицы Кажымукана Мунайтпасова, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, там будут проводить работы по среднему ремонту.

"С 16 по 27 августа для движения частично закроют участок от проспекта Тауелсиздик до проспекта М. Жумабаева", – говорится в сообщении.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее стало известно, что в Астане до 26 августа закроют перекресток Улы Дала и Толе би.

Андрей Дюсупов
Последние
Популярные
