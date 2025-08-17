#АЭС в Казахстане
Общество

Десантники покорили сложнейшую полосу препятствий в Алматы

Соревнования RUKH NATION, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 06:33 Фото: пресс-служба Минобороны РК
Десантно-штурмовые войска заняли второе место в соревнованиях RUKH NATION, сообщает Zakon.kz.

Состязания были организованы Службой государственной охраны Республики Казахстан для подразделений специального назначения всех силовых структур, передает пресс-служба Минобороны страны. Так команда десантников из четырех человек прошла сложнейшую полосу препятствий, состоящую из 36 природных и рукотворных препятствий за 54 минуты 48 секунд.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Позади им удалось оставить команды Службы государственной охраны, Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии и других силовых структур.

"Трасса была очень сложной, и выступили мы практически без подготовки. Прошли все препятствия с первой попытки. Мы впервые участвуем в подобных соревнованиях, и я считаю, что второе место после СОБР – очень хороший результат. На следующий год мы подготовимся к этим стартам целенаправленно", – прокомментировал результат тренер команды майор Антон Спиридонов.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

14 августа в Казахстане празднуется День специалиста боевой подготовки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
