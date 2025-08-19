Цены на продукты в Казахстане и других странах ЕАЭС: где дешевле

18 августа 2025 года на совещании у вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели текущую ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности. Об этом 19 августа Zakon.kz рассказали в пресс-службе правительства РК.

Продовольственная безопасность опирается на два ключевых элемента:

физическая доступность продуктов питания, за которую отвечает Министерство сельского хозяйства (МСХ) РК,

экономическая доступность под кураторством Министерства торговли и интеграции (МТИ) РК.

Конкретные мероприятия по обеспечению продуктами питания закреплены в Концепции развития АПК до 2030 года и Дорожной карте по удвоению объема валовой продукции сельского хозяйства к 2028 году.

По данным МСХ, с 2021 по 2024 год объем валовой продукции вырос на 11,3% – с 7,5 до 8,3 трлн тенге. В том числе растениеводство увеличилось на 14% (с 4,4 до 5 трлн тенге), животноводство – на 5,6% (с 3,1 до 3,29 трлн тенге). По итогам первого полугодия 2025 года рост составил 3,7%, или 1,8 трлн тенге.

В этом году посевная площадь увеличена до 23,6 млн га (+322,8 тыс. га). При этом сокращены площади зерновых и зернобобовых (-629,9 тыс. га), расширены посадки социально значимых и высокорентабельных культур: масличных – до 4 млн га (+1 055,5 тыс. га), картофеля – 131,2 тыс. га (+9,3 тыс. га).

В животноводстве за первое полугодие 2025 года наблюдается рост численности поголовья практически всех видов сельхозживотных: КРС – на 8,3% (8,8 млн голов), овец и коз – на 0,8% (21,5 млн голов), лошадей – на 4,7% (4,6 млн голов), птицы – на 2,7% (47,7 млн голов).

Это обеспечило прирост продукции: мяса в убойном весе – 529,9 тыс. тонн (+1,5%), мяса птицы – 187,7 тыс. тонн (+4,9%), молока – 1,8 млн тонн (+7%); куриных яиц – 2,2 млрд штук (+0,9%).

Производство продуктов питания выросло на 10,5% и составило 1,8 трлн тенге. Выросли объемы переработки молока, мяса, муки, макаронных изделий, растительного и сливочного масла.

"Казахстан обеспечивает себя основными продуктами на 80-100% и более. Мясо, молоко, яйца, овощи, мука – все это производится в достаточном объеме для обеспечения потребностей жителей нашей страны. В то же время импорт сохраняется по мясу птицы, колбасам, сырам, сахару и рыбе", – отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

Для снижения зависимости по этим направлениям реализуются инвестиционные проекты. В частности, с 2022 по 2024 год введено 17 птицефабрик мясного направления мощностью 144 тыс. тонн. Это позволило поднять уровень обеспеченности мясом птицы с 67% до 79%.

До 2028 года планируется запуск еще 41 предприятия, что позволит выйти на полное самообеспечение.

Если в 2019 году в стране действовало лишь 19 молочных ферм, то сегодня их уже 69, еще 47 строятся. После ввода всех 116 ферм производство молока вырастет на 600 тыс. тонн в год, что позволит полностью покрыть потребность по сырам и творогу.

В рамках обеспечения экономической доступности основных продуктов питания МТИ проводит комплекс мер по сдерживанию роста цен на социальные продукты питания. Как отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, с начала года отмечается существенное замедление темпов роста цен. При среднем индексе роста цен на СЗПТ с начала года в 8% со второго квартала отмечается замедление динамики темпов роста: в апреле – 1,6%, мае – 1%, июне – 0,7%, июле – 0,4% и за две недели августа – всего 0,1%.

По словам Айжан Бижановой, цены на большинство социально значимых продуктов в Казахстане по-прежнему остаются самыми низкими в ЕАЭС.

"По 15 позициям продовольственных товаров (масло подсолнечное, творог, яйца, соль, гречка, рис, мука, овощи и др.) в Казахстане отмечаются самые низкие рыночные цены среди стран ЕАЭС. По молоку и говядине Казахстан уступает только Беларуси, по курятине – Беларуси и России, по сливочному маслу – Кыргызстану", – сообщила первый вице-министр.

Для дальнейшей стабилизации цен внутри стран со стороны государства оказываются меры поддержки по развитию откормочных площадок, созданию мясного кластера, в регионах и крупных городах проводятся ярмарки с бесплатными торговыми местами для фермеров.

Кроме того, для поддержки отечественного производства и свободного доступа казахстанских товаров на полках торговых сетей и рынков МТИ готовит изменения в законодательство: срок отсрочки платежа за поставки предлагается ограничить 30 днями. Также планируется внедрить механизм общественного контроля за размещением отечественной продукции на полках – жители смогут фиксировать нарушения и направлять их в уполномоченный орган. Для этого разрабатывается система "Сапалы өнім".

На совещании Серик Жумангарин также заслушал председателя КРЕМ по вопросам снижения влияния роста тарифов на инфляцию. По итогам совещания дал необходимые поручения для ускорения работы по обеспечению доступности казахстанской продукции жителям страны.

