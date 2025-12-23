Об отсутствии роста цен на социально значимые продукты заявили в правительстве
Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 декабря 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал ситуацию с социально значимыми продуктами на рынках страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Он заверил, что в правительстве внимательно следят за социальными рынками.
"Рост инфляции связан с падением реальных доходов населения. Поскольку сейчас рост цен воспринимается в обществе достаточно критично, мы приняли решение немного более жестко регулировать эту сферу", – сказал Жумангарин.
Во-первых, напомнил он, перечень социально значимых продуктовых товаров временно будет расширен.
"Это позволит более надежно регулировать этот рынок. Пятую неделю подряд индекс цен на СЗПТ равен нулю. Ограничение торговой надбавки и возможность административного регулирования позволяет эту сферу надежно контролировать", – добавил зампремьера.
Ранее мы писали, что в Казахстане существенно расширят перечень социально значимых продтоваров.
