#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Общество

Об отсутствии роста цен на социально значимые продукты заявили в правительстве

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 14:15 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 декабря 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал ситуацию с социально значимыми продуктами на рынках страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что в правительстве внимательно следят за социальными рынками.

"Рост инфляции связан с падением реальных доходов населения. Поскольку сейчас рост цен воспринимается в обществе достаточно критично, мы приняли решение немного более жестко регулировать эту сферу", – сказал Жумангарин.

Во-первых, напомнил он, перечень социально значимых продуктовых товаров временно будет расширен.

"Это позволит более надежно регулировать этот рынок. Пятую неделю подряд индекс цен на СЗПТ равен нулю. Ограничение торговой надбавки и возможность административного регулирования позволяет эту сферу надежно контролировать", – добавил зампремьера.

Ранее мы писали, что в Казахстане существенно расширят перечень социально значимых продтоваров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
В правительстве пообещали не допустить рост цен на социально значимые продукты
11:14, 19 ноября 2025
В правительстве пообещали не допустить рост цен на социально значимые продукты
Жумангарин: Оснований для роста цен на жилье из-за НДС в 2026 году нет
12:11, Сегодня
Жумангарин: Оснований для роста цен на жилье из-за НДС в 2026 году нет
"Не буду заниматься прогнозированием": Жумангарин о ценах на мясо
12:17, Сегодня
"Не буду заниматься прогнозированием": Жумангарин о ценах на мясо
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: