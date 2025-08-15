Цены на мясо кур подскочили в Алматы

В Казахстане за неделю, с 5 по 12 августа, мясо кур – бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью – в среднем подорожало на 1,9%, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Первое кредитное бюро (ПКБ), такие темпы оказались самыми высокими с апреля 2022 года.

Отмечается, что общий показатель потянуло вверх удорожание кур в Алматы. За неделю цены на окорочка выросли на 6,2%. Причем ранее в южной столице цены на мясо кур так резко не подскакивали.

"Так, с начала 2025 года окорочка в городе дорожали в недельном выражении всего пару раз и слабо. Еще к 5 августа цены были всего на 0,5% выше, чем год назад, и такой же была динамика с начала года. По РК же подорожание было заметнее: +9,5% и +6,7%, соответственно", – отмечают аналитики, опираясь на данные Бюро нацстатистики.

Последняя неделя картину в Алматы изменила: теперь продукция на 6,8% дороже, чем годом ранее и чем в начале года.

"Динамика стала гораздо ближе к республиканской, где фиксируется +11,4% за год и +8,7% с начала года", – добавили в ПКБ.

Однако цены в Алматы по-прежнему не самые высокие по стране. Так, средняя цена на мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью) в городе на 12 августа составляла 1404 тенге за кг. Тогда как, например, в Астане – 1670 тенге за кг. В Актау средняя цена на этот продукт – 1794 тенге – самая высокая по стране.

Фото: Бюро национальной статистики

Отметим, что недалеко по росту цен отстало мясо говядины (лопаточно-грудная часть). Рост по стране составил 1,4% за неделю. Наибольший наблюдался в Астане – сразу на 6,5%.

Ранее Zakon.kz рассказывал, что в целом по стране достаточно велик разброс в разнице цен на продукты по регионам.