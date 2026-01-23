#Казахстан в сравнении
Общество

Цены на социальные рейсы Казахстана снижаться не будут – КГА

Непогода в аэропорту, снегопад, самолет, самолеты, неблагоприятные погодные условия, задержка рейса, задержка рейсов, нелетная погода, аэропорт зимой, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 17:32 Фото: unsplash
Председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева 23 января 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала возможность снижения цен на билеты внутренних авиарейсов, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщалось, что 69 внутренних авиамаршрутов получат субсидирование.

"Каждый год выделяются субсидии именно для того, чтобы обеспечить транспортную доступность на тех маршрутах, где коммерческие рейсы не могут эксплуатироваться в силу убыточности и нерентабельности", – сказала Томпиева.

Она объяснила, что социально значимые рейсы нужны для того, чтобы связать регионы. Поэтому снижение цен на них не предусмотрено.

"К примеру, это Туркестан – Актау, Кокшетау – Актау. Поэтому там фиксированная цена. Она начинается от 10-15 тысяч тенге, максимальная цена – около 25-30 тысяч", – добавила председатель КГА.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов рассказал о принимаемых мерах по снижению стоимости авиаперевозок и развитию внутреннего туризма.

Азамат Сыздыкбаев
