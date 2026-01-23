Цены на социальные рейсы Казахстана снижаться не будут – КГА

Председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева 23 января 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала возможность снижения цен на билеты внутренних авиарейсов, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщалось, что 69 внутренних авиамаршрутов получат субсидирование.

"Каждый год выделяются субсидии именно для того, чтобы обеспечить транспортную доступность на тех маршрутах, где коммерческие рейсы не могут эксплуатироваться в силу убыточности и нерентабельности", – сказала Томпиева.

Она объяснила, что социально значимые рейсы нужны для того, чтобы связать регионы. Поэтому снижение цен на них не предусмотрено.

"К примеру, это Туркестан – Актау, Кокшетау – Актау. Поэтому там фиксированная цена. Она начинается от 10-15 тысяч тенге, максимальная цена – около 25-30 тысяч", – добавила председатель КГА.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов рассказал о принимаемых мерах по снижению стоимости авиаперевозок и развитию внутреннего туризма.