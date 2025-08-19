#АЭС в Казахстане
Общество

Кликбейт, манипулятивные приемы, искажения в СМИ и социальных медиа: разбор Центра по борьбе с дезинформацией

Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 14:55 Фото: freepik
Центр по борьбе с дезинформацией подготовил новый выпуск, посвященный вопросам кликбейта, манипулятивных приемов и искажений в СМИ и социальных медиа. Об этом 19 августа 2025 года рассказали в СЦК, сообщает Zakon.kz.

В материале представлены:

  • анализ распространенных способов искаженной подачи информации;
  • примеры кликбейтных заголовков и их воздействия на аудиторию;
  • обзор манипулятивных технологий, используемых в новостном и сетевом пространстве.

Отдельное внимание уделено феномену внимания как ресурса. В современном медиапространстве внимание аудитории превращается в товар, которым активно торгуют, используя провокационные форматы и эмоционально окрашенный контент. Понимание этих процессов позволяет более осознанно подходить к потреблению информации и снижать риски манипулятивного воздействия.

Подготовленный выпуск направлен на повышение информационной грамотности и формирование навыков критического восприятия медиаконтента.

О том, что в Казахстане появился центр по борьбе с дезинформацией, стало известно 1 августа 2025 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
