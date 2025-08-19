Кликбейт, манипулятивные приемы, искажения в СМИ и социальных медиа: разбор Центра по борьбе с дезинформацией
Фото: freepik
Центр по борьбе с дезинформацией подготовил новый выпуск, посвященный вопросам кликбейта, манипулятивных приемов и искажений в СМИ и социальных медиа. Об этом 19 августа 2025 года рассказали в СЦК, сообщает Zakon.kz.
В материале представлены:
- анализ распространенных способов искаженной подачи информации;
- примеры кликбейтных заголовков и их воздействия на аудиторию;
- обзор манипулятивных технологий, используемых в новостном и сетевом пространстве.
Отдельное внимание уделено феномену внимания как ресурса. В современном медиапространстве внимание аудитории превращается в товар, которым активно торгуют, используя провокационные форматы и эмоционально окрашенный контент. Понимание этих процессов позволяет более осознанно подходить к потреблению информации и снижать риски манипулятивного воздействия.
Подготовленный выпуск направлен на повышение информационной грамотности и формирование навыков критического восприятия медиаконтента.
О том, что в Казахстане появился центр по борьбе с дезинформацией, стало известно 1 августа 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript