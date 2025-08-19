Кликбейт, манипулятивные приемы, искажения в СМИ и социальных медиа: разбор Центра по борьбе с дезинформацией

Центр по борьбе с дезинформацией подготовил новый выпуск, посвященный вопросам кликбейта, манипулятивных приемов и искажений в СМИ и социальных медиа. Об этом 19 августа 2025 года рассказали в СЦК, сообщает Zakon.kz.

В материале представлены: анализ распространенных способов искаженной подачи информации;

примеры кликбейтных заголовков и их воздействия на аудиторию;

обзор манипулятивных технологий, используемых в новостном и сетевом пространстве. Отдельное внимание уделено феномену внимания как ресурса. В современном медиапространстве внимание аудитории превращается в товар, которым активно торгуют, используя провокационные форматы и эмоционально окрашенный контент. Понимание этих процессов позволяет более осознанно подходить к потреблению информации и снижать риски манипулятивного воздействия. Подготовленный выпуск направлен на повышение информационной грамотности и формирование навыков критического восприятия медиаконтента. О том, что в Казахстане появился центр по борьбе с дезинформацией, стало известно 1 августа 2025 года.

