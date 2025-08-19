Одной из причин отказа от "Тальго" послужили бабушки с казы и шубатом

Заместитель председателя правления КТЖ Ануар Ахметжанов 19 августа 2025 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, сколько еще могут прослужить вагоны "Тальго", передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что срок службы "Тальго" – 40 лет, и последние вагоны были изготовлены на казахстанском заводе в 2022 году.

"Фактически у них еще 40 лет срока службы. При этом есть установленные законодательством периоды проведения деповского ремонта, капитального ремонта и так далее. Это те нормы, которые будут обеспечивать безопасность данных вагонов. Сейчас у нас порядка 700 вагонов "Тальго" в парке. Мы эксплуатируем 26 составов, они работают на всех маршрутах. В дополнение мы приобретаем 557 вагонов "Штадлера". Это тоже комфортабельные скоростные вагоны, но по габаритам они сопоставимы с российскими – более крупные. Параллельно с этим у отечественных производителей мы закупаем вагоны по российской технологии", – продолжил Ануар Ахметжанов.

По его словам, срок службы вагонов "Тальго" разный: у одних осталось 15-18 лет, у других – до 30 лет. Первый состав "Фатима" уже выведен из эксплуатации, а самые старые вагоны сегодня – 2005-2006 годов выпуска.

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев дополнил, что Тальго" – это вагоны для скоростного сообщения между Алматы и Астаной.

"Они позволяют развивать скорость до 160 километров в час за счет своей подвески. Поэтому их сделали немного уже. Максимальное время в пути мы довели до 11 часов между Алматы и Астаной, но из-за того, что у нас общее пользование путями между грузовыми и пассажирскими составами и с учетом текущего состояния инфраструктуры, сейчас это занимает 18-21 час. Это как "Мерседес" на плохих дорогах – нельзя так", – сказал Ануар Ахметжанов.

Он также отметил, что нужно понимать специфику вагонов.

"Например, бабушки едут и везут с собой мясо, казы, шубат и так далее – то, что в самолет не возьмешь. По сути, это "продуктовый поезд". Она везет гостинцы внукам в город, оттуда что-то везет обратно. Для нас вагон – это еще и часть социальной программы. Поэтому население просит, чтобы вагоны были широкие и обязательно имели рундуки. У "Тальго" многие из этих особенностей не предусмотрены. Они рассчитаны именно на бизнес-уровень – для ночных поездок между Алматы и Астаной. Новые вагоны "Штадлер" по размерам очень похожи на обычные купейные вагоны, которые соответствуют мировым стандартам. Думаю, что населению они понравятся. В конце года мы уже поставим первую партию, и, думаю, люди будут довольны", – сказал Нурлан Сауранбаев.

