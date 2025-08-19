Одной из причин отказа от "Тальго" послужили бабушки с казы и шубатом
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель председателя правления КТЖ Ануар Ахметжанов 19 августа 2025 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, сколько еще могут прослужить вагоны "Тальго", передает корреспондент Zakon.kz.
Он отметил, что срок службы "Тальго" – 40 лет, и последние вагоны были изготовлены на казахстанском заводе в 2022 году.
"Фактически у них еще 40 лет срока службы. При этом есть установленные законодательством периоды проведения деповского ремонта, капитального ремонта и так далее. Это те нормы, которые будут обеспечивать безопасность данных вагонов. Сейчас у нас порядка 700 вагонов "Тальго" в парке. Мы эксплуатируем 26 составов, они работают на всех маршрутах. В дополнение мы приобретаем 557 вагонов "Штадлера". Это тоже комфортабельные скоростные вагоны, но по габаритам они сопоставимы с российскими – более крупные. Параллельно с этим у отечественных производителей мы закупаем вагоны по российской технологии", – продолжил Ануар Ахметжанов.
По его словам, срок службы вагонов "Тальго" разный: у одних осталось 15-18 лет, у других – до 30 лет. Первый состав "Фатима" уже выведен из эксплуатации, а самые старые вагоны сегодня – 2005-2006 годов выпуска.
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев дополнил, что Тальго" – это вагоны для скоростного сообщения между Алматы и Астаной.
"Они позволяют развивать скорость до 160 километров в час за счет своей подвески. Поэтому их сделали немного уже. Максимальное время в пути мы довели до 11 часов между Алматы и Астаной, но из-за того, что у нас общее пользование путями между грузовыми и пассажирскими составами и с учетом текущего состояния инфраструктуры, сейчас это занимает 18-21 час. Это как "Мерседес" на плохих дорогах – нельзя так", – сказал Ануар Ахметжанов.
Он также отметил, что нужно понимать специфику вагонов.
"Например, бабушки едут и везут с собой мясо, казы, шубат и так далее – то, что в самолет не возьмешь. По сути, это "продуктовый поезд". Она везет гостинцы внукам в город, оттуда что-то везет обратно. Для нас вагон – это еще и часть социальной программы. Поэтому население просит, чтобы вагоны были широкие и обязательно имели рундуки. У "Тальго" многие из этих особенностей не предусмотрены. Они рассчитаны именно на бизнес-уровень – для ночных поездок между Алматы и Астаной. Новые вагоны "Штадлер" по размерам очень похожи на обычные купейные вагоны, которые соответствуют мировым стандартам. Думаю, что населению они понравятся. В конце года мы уже поставим первую партию, и, думаю, люди будут довольны", – сказал Нурлан Сауранбаев.
Ранее председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов рассказал, когда парк пассажирских вагонов будет полностью обновлен.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript