Когда КТЖ полностью обновит парк пассажирских вагонов
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов 19 августа 2025 года на пресс-конференции в правительстве заявил, что до конца 2030 года парк пассажирских вагонов будет полностью обновлен, передает корреспондент Zakon.kz.
Спикер отметил, что состояние вагонов – это достаточно злободневный вопрос для всех.
"На сегодняшний день у 73% вагонов износ не превышает 20 лет. КТЖ принял программу по обновлению парка, которая будет реализована до конца 2030 года. К этому времени весь парк компании будет полностью обновлен. Новые вагоны будут относиться к категориям "комфорт" и "суперкомфорт", то есть бизнес-класс. Все они будут оснащены кондиционерами, а также будут купе для людей с ограниченными возможностями", – сказал Талгат Алдыбергенов.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что необходимо вести постоянную работу по дальнейшему совершенствованию услуг в сфере пассажирских перевозок.
