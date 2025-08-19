#АЭС в Казахстане
Общество

Когда КТЖ полностью обновит парк пассажирских вагонов

КТЖ, Астана, Правительство, Вагоны , фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 11:49 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов 19 августа 2025 года на пресс-конференции в правительстве заявил, что до конца 2030 года парк пассажирских вагонов будет полностью обновлен, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что состояние вагонов – это достаточно злободневный вопрос для всех.

"На сегодняшний день у 73% вагонов износ не превышает 20 лет. КТЖ принял программу по обновлению парка, которая будет реализована до конца 2030 года. К этому времени весь парк компании будет полностью обновлен. Новые вагоны будут относиться к категориям "комфорт" и "суперкомфорт", то есть бизнес-класс. Все они будут оснащены кондиционерами, а также будут купе для людей с ограниченными возможностями", – сказал Талгат Алдыбергенов.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что необходимо вести постоянную работу по дальнейшему совершенствованию услуг в сфере пассажирских перевозок.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
