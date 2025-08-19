Когда КТЖ полностью обновит парк пассажирских вагонов

Спикер отметил, что состояние вагонов – это достаточно злободневный вопрос для всех.

"На сегодняшний день у 73% вагонов износ не превышает 20 лет. КТЖ принял программу по обновлению парка, которая будет реализована до конца 2030 года. К этому времени весь парк компании будет полностью обновлен. Новые вагоны будут относиться к категориям "комфорт" и "суперкомфорт", то есть бизнес-класс. Все они будут оснащены кондиционерами, а также будут купе для людей с ограниченными возможностями", – сказал Талгат Алдыбергенов.