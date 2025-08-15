Квартира, машина, сигары: казахстанцам напомнили, за что придется платить по максимуму

Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) опубликовал важную и интересную информацию о налоге на роскошь. Так, специалисты составили топ 5 вопросов-ответов, которые важно знать каждому казахстанцу, сообщает Zakon.kz.

1. Что подпадает под "налог на роскошь"?

Авто – стоимость от 18 000 МРП (> 70 млн тенге).

Яхты, самолеты – от 24 000 МРП (≥ 100 млн тенге).

Алкоголь – дороже 500 000 тенге.

Сигары – дороже 10 000 тенге.

Недвижимость – совокупная стоимость всех объектов у владельца свыше 450 млн тенге (по налогооблагаемой, а не рыночной цене)

2. Как считается "налог на роскошь"?

Машины от 18 000 МРП налог + акциз 10% от стоимости.

Яхты, самолеты от 24 000 МРП налог + акциз 10% от стоимости.

Алкоголь дороже 500 000 налог + акциз 10% от стоимости за литр.

Сигары дороже 10 000 налог + акциз 10% от стоимости за штуку.

Недвижимость дороже 450 млн тенге налог 2 млн 946 тысяч + 2% от суммы сверх лимита.

3. Если у меня в собственности несколько квартир, домов, я буду платить "налог на роскошь"?

Да, если все квартиры, дома и дачи, записанные на одного человека, стоят больше 450 миллионов тенге.

Например: если у человека имущество на сумму больше 450 млн тенге, то налог будет = 2 946 600 тенге + 2% от суммы, превышающей 450 млн. А если сумма имущества меньше 450 млн тенге – налог считается отдельно по каждому дому или квартире.

4. Какая льгота предусмотрена по налогу на транспорт для старых автомобилей?

По легковым автомобилям со сроком эксплуатации:

свыше 10 лет – применяется льгота на 30%;

свыше 20 лет – применяется льгота на 50%.

5. Какие еще предусмотрены новшества по налогу на транспортные средства?

Дополнительная льгота на один пикап для сельхозпроизводителей, применяющих СНР КХ.

Отменена повышенная ставка для авто, ввезенных или купленных после 31.12.2013.

Отмена расчета текущих платежей – подается только годовая декларация.

