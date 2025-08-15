#АЭС в Казахстане
Советы

Квартира, машина, сигары: казахстанцам напомнили, за что придется платить по максимуму

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 12:06 Фото: pixabay
Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) опубликовал важную и интересную информацию о налоге на роскошь. Так, специалисты составили топ 5 вопросов-ответов, которые важно знать каждому казахстанцу, сообщает Zakon.kz.

1. Что подпадает под "налог на роскошь"?

  • Авто – стоимость от 18 000 МРП (> 70 млн тенге).
  • Яхты, самолеты – от 24 000 МРП (≥ 100 млн тенге).
  • Алкоголь – дороже 500 000 тенге.
  • Сигары – дороже 10 000 тенге.
  • Недвижимость – совокупная стоимость всех объектов у владельца свыше 450 млн тенге (по налогооблагаемой, а не рыночной цене)

2. Как считается "налог на роскошь"?

  • Машины от 18 000 МРП налог + акциз 10% от стоимости.
  • Яхты, самолеты от 24 000 МРП налог + акциз 10% от стоимости.
  • Алкоголь дороже 500 000 налог + акциз 10% от стоимости за литр.
  • Сигары дороже 10 000 налог + акциз 10% от стоимости за штуку.
  • Недвижимость дороже 450 млн тенге налог 2 млн 946 тысяч + 2% от суммы сверх лимита.

3. Если у меня в собственности несколько квартир, домов, я буду платить "налог на роскошь"?

  • Да, если все квартиры, дома и дачи, записанные на одного человека, стоят больше 450 миллионов тенге.

Например: если у человека имущество на сумму больше 450 млн тенге, то налог будет = 2 946 600 тенге + 2% от суммы, превышающей 450 млн. А если сумма имущества меньше 450 млн тенге – налог считается отдельно по каждому дому или квартире.

4. Какая льгота предусмотрена по налогу на транспорт для старых автомобилей?

По легковым автомобилям со сроком эксплуатации:

  • свыше 10 лет – применяется льгота на 30%;
  • свыше 20 лет – применяется льгота на 50%.

5. Какие еще предусмотрены новшества по налогу на транспортные средства?

  • Дополнительная льгота на один пикап для сельхозпроизводителей, применяющих СНР КХ.
  • Отменена повышенная ставка для авто, ввезенных или купленных после 31.12.2013.
  • Отмена расчета текущих платежей – подается только годовая декларация.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 12:06
Когда казахстанцы смогут увидеть декларации чиновников

24 июля 2025 года мы рассказали об изменениях в Налоговом кодексе по вопросам всеобщего декларирования. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

