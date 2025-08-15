Квартира, машина, сигары: казахстанцам напомнили, за что придется платить по максимуму
1. Что подпадает под "налог на роскошь"?
- Авто – стоимость от 18 000 МРП (> 70 млн тенге).
- Яхты, самолеты – от 24 000 МРП (≥ 100 млн тенге).
- Алкоголь – дороже 500 000 тенге.
- Сигары – дороже 10 000 тенге.
- Недвижимость – совокупная стоимость всех объектов у владельца свыше 450 млн тенге (по налогооблагаемой, а не рыночной цене)
2. Как считается "налог на роскошь"?
- Машины от 18 000 МРП налог + акциз 10% от стоимости.
- Яхты, самолеты от 24 000 МРП налог + акциз 10% от стоимости.
- Алкоголь дороже 500 000 налог + акциз 10% от стоимости за литр.
- Сигары дороже 10 000 налог + акциз 10% от стоимости за штуку.
- Недвижимость дороже 450 млн тенге налог 2 млн 946 тысяч + 2% от суммы сверх лимита.
3. Если у меня в собственности несколько квартир, домов, я буду платить "налог на роскошь"?
- Да, если все квартиры, дома и дачи, записанные на одного человека, стоят больше 450 миллионов тенге.
Например: если у человека имущество на сумму больше 450 млн тенге, то налог будет = 2 946 600 тенге + 2% от суммы, превышающей 450 млн. А если сумма имущества меньше 450 млн тенге – налог считается отдельно по каждому дому или квартире.
4. Какая льгота предусмотрена по налогу на транспорт для старых автомобилей?
По легковым автомобилям со сроком эксплуатации:
- свыше 10 лет – применяется льгота на 30%;
- свыше 20 лет – применяется льгота на 50%.
5. Какие еще предусмотрены новшества по налогу на транспортные средства?
- Дополнительная льгота на один пикап для сельхозпроизводителей, применяющих СНР КХ.
- Отменена повышенная ставка для авто, ввезенных или купленных после 31.12.2013.
- Отмена расчета текущих платежей – подается только годовая декларация.
