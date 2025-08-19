#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540
630.72
6.72
Общество

Пресс-тур для родителей: как в Уральске готовят будущих первоклассников к школе

В Уральске готовят первоклассников к школе, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 16:51 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Уральске на базе новой общеобразовательной школы, построенной в рамках национального проекта "Келешек мектебі", состоялся пресс-тур для родителей будущих первоклассников.

Мероприятие было организовано с целью продемонстрировать готовность школы к новому учебному году, ознакомить родителей с учебной средой и условиями, созданными для успешной адаптации детей к школьной жизни.

Новая школа в микрорайоне Балауса поселка Зачаганск рассчитана на 1500 мест и официально открылась 17 февраля 2025 года. Архитектура здания выполнена в современном стиле, все помещения оснащены высокотехнологичным оборудованием и отвечают требованиям безопасности, инклюзивности и комфорта.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В ходе пресс-тура родителям были представлены учебные кабинеты, спортивные залы, STEM-лаборатории, мастерские, столовая, библиотека и пространства для творчества и отдыха. Особое внимание было уделено подготовительной программе для будущих первоклассников — "Балақайлар мектебі", направленной на мягкую адаптацию детей к школьной среде.

Программа включает игровые и развивающие занятия, помогающие детям освоить базовые навыки: развитие речи, памяти, мелкой моторики, обучение письму и рисованию. На сегодняшний день на участие в программе подано 172 заявления, 156 детей уже вовлечены в занятия, сформировано 8 первых классов на предстоящий учебный год.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"4 августа в школе №52 начал работу курс "Балақайлар мектебі". С самого первого дня на занятия активно приходят выпускники подготовительных групп и дети, зачисленные в первый класс в этом микрорайоне на лето. На уроках, используя игровые технологии, проводятся психологические тренинги, занятия-путешествия, платформенные вычисления, задания на различение правой и левой сторон, а также упражнения, направленные на развитие логического мышления с целью преодоления страха у первоклассников", — рассказала учитель начальных классов школы, Улжан Калиева.

Родители смогли лично убедиться в безопасности школы — установлено 180 камер видеонаблюдения, системы оповещения, турникеты, созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями. Педагогический состав представил родителям будущих классных руководителей и ответил на все волнующие вопросы.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Пресс-тур продемонстрировал, что новая школа — это не только современное образовательное учреждение, но и заботливая, безопасная и развивающая среда, готовая принять своих самых юных учеников.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: