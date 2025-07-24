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Общество

Будущим первоклашкам проводят короткую программу подготовки к школе

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 08:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Для обеспечения равных стартовых возможностей будущих первоклассников организована краткосрочная программа перед началом школьного обучения "Балақайлар мектебі", сообщает Zakon.kz.

Инициатива реализуется второй год подряд, передает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана. Краткосрочные курсы предшкольной подготовки за два летних месяца охватили около 25 тыс. детей.

"Срок обучения рассчитан на один месяц. Занятия проходят ежедневно по 30 минут с 10-минутными перерывами. Обучение проводят квалифицированные учителя начальных классов или педагоги предшкольных групп. Особое внимание уделяется развитию физических, коммуникативных, интеллектуальных, творческих и социально-эмоциональных навыков, а также формированию позитивного отношения к школьному обучению", – рассказала директор Департамента дошкольного образования Манар Адамова.

В августе планируется организовать еще около 5,3 тыс. групп с охватом 65,2 тыс. детей. Таким образом, летом текущего года краткосрочными курсами предшкольной подготовки будут охвачены почти 90 тыс. детей.

В Астане стартовал пилотный проект по внедрению цифровой платформы QOSYMSHA.KZ, которая помогает распределять бесплатные ваучеры на кружки и секции для детей от 4 до 18 лет.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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